网名“金正恩”港男煽惑非法集结罪成 改囚13个月

香港一名37岁地盘工人潘榕伟前年以网名“金正恩”在社交媒体声称警方在新屋岭扣留中心轮奸女示威者，煽动他人包围新屋岭，被裁定一项煽惑他人参与非法集结罪成，判160小时社会服务令，律政司不服刑罚过轻而申请覆核，上诉庭改判被告监禁13个月。

据香港电台网站报道，香港律政司指原审裁判官没有充分考虑被告一直有预谋地虚构针对警方的言论，明显是挑战法治及仇视警队，还在帖文中呼吁“全民包围新屋岭”、“救出义士”，显示裁判官没有充分考虑被告言论有“抢犯”的意味，被告还虚构自己有“黑警同学”，意图增加消息可信性，丑化警务人员。

上诉庭裁定原审裁判官原则上犯错，明显判刑过轻，考虑到犯案手法、帖文内容、针对执法人员的攻击、可能引起破坏公众秩序的风险，认为即使被告没有案底，也必须判以监禁式刑罚。上诉庭考虑到被告已完成40小时社会服务令，最终改判监禁13个月。

被告去年11月受审后被裁定煽惑他人参与非法集结罪成，裁判官当时判刑时指，被告干犯的罪行严重，但其帖文的夸张失实显然易见，也未提及行动的方法及时间，没有引发暴力行为，故接纳感化官建议，判他160小时社会服务令。

案件在审讯过程中，被告自辩对新屋领的消息感到愤怒，才会在面簿群组发文以获得认同。他不相信新屋领有人死亡，只是想博得更多人的关注。

