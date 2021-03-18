调研：逾九成银行业受访者拟发展智能银行

国际会计师事务所普华永道18日发布的《中国金融科技调研2020》称，金融各细分领域，包括银行、保险公司、大资管和金融控股公司，依托金融科技进行全方位创新与赋能已势在必行。

据中新社报道，普华永道中国金融业数字化转型管理咨询主管合伙人王建平在当日的新闻发布会上介绍，当前金融业面临四重考验，包括竞争态势“重构”、价值链“重塑”、经营基础“重整”和客户体验“重定”，以往高度依赖人工经验、铺设网点等的运营方式被彻底颠覆。

王建平认为，目前中国进入金融“4.0阶段”，以金融科技为基础的开发生态建设成为核心竞争力。

普华永道中国管理咨询业务主管合伙人张立钧说，各细分金融领域对金融科技的诉求与期望有所不同。比如：银行希望借此获得新的增长轨迹，保险公司期待诞生新市场，大资管机构憧憬能力全面提升，金融控股公司则聚焦促进内部协同。

以银行业为例，普华永道金融业管理咨询合伙人郝帅说，银行业受访者期待科技赋能获得第二增长曲线。91%的受访者称，会在未来五年发展基于大数据高级分析的智能银行。84%的受访者称未来五年将进行以客户为中心的数字化客户旅程改造。

科技创新既是金融业发展的动力，也成为了新的风险来源。本次调研的受访者普遍认为，政府应对金融科技进行适当监管，避免野蛮生长和套利创新。其中，最需要做的就是规范个人隐私和数据安全。

展望未来，报告认为，未来传统金融机构的科技建设将呈现出三大转变：一是由单点应用建设向平台化、中台化建设转变；二是由科技赋能的“业务改良”向科技引领的“模式变革”转变；三是由科技应用的“硬实力”向企业组织文化“软实力”转变。