台男生改15字鲑鱼名 一顿吃掉7400元新台币

台湾一家回转寿司店推出谐音梗活动，姓名中有“鲑鱼”同音同字者可免费用餐，吸引过百人为吃免费餐争相改名，掀起“鲑鱼之乱”。台南一名男生将名字改为含鲑鱼字眼的15个字，一顿吃掉7400多元（新台币，下同，约353新元）的鲑鱼免费大餐。

据《苹果日报》报道，台南市民政局统计，今天有13人为此到户政事务所改名，其中最小的刚满20岁，名字字数最多的则有15个字。

将名字改到15字的刘姓男生说，他与薛姓同学一起改名，他叫“刘品鲑鱼麟寿司郎吃到饱妹子约吗”，薛男叫“薛鲑鱼大师”。

刘姓男生还说，昨天跟同学聊天时决定改名吃免费大餐，中午先到店里“试水温”，五个人吃了7400多元，觉得超级划算，晚上还有两餐，明天更预约四餐。

男生表示，他改名前没告诉家人，今天下午才告诉爸爸，爸爸笑骂他“脑袋坏掉”。他表示下周就会将名字改回，改成15个字只为“好玩”，他也不担心率性改名会对日后人生有负面影响。

另外一名21岁的萧姓大学生改名为“萧花花公子帅鮭鱼阿这个名字帅吗”，他说，是跟同学打赌输了只好改名，请大家免费吃到饱，下周也会把名字改回来。

人称“网红市长”的台南市长黄伟哲也搭上鲑鱼议题，在面簿发文力战鮭鱼支持者，表示“我想他们肯定不是台南人，因为台南人认为虱目鱼才是世界上最好吃的鱼类，不服不要来战，先来台南吃看看”。

对于此次“鲑鱼之乱”，台湾政治大学传播学院兼任教授郑自隆表示，店家可能认为民众不会叫“鲑鱼”，这样的行销手法是无本生意，但没想到台湾社会的特殊现象，有人会为了贪便宜而去改名，尤其改名可以改三次，享受优惠后再改回姓名。

郑自隆说，从消费者的观点，店家促销活动的方式不够诚恳，而民众有贪便宜的心态，店家确实有博取到新闻版面以及网络声量，但对品牌恐怕是有伤害。

按照台湾现行法令，民众一生有三次改名的机会。台湾内政部已呼吁大家慎重改名，一个人只有三次机会，如果算错了就真的会踏上“不鲑路”，一辈子叫鲑鱼。