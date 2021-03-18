中国外交部批美对话前夕搞“麦克风外交”

中国外交部发言人赵立坚今天指出，近日美方出现一系列涉华消极言行，发生在中美即将举行高层战略对话前夕，时机耐人寻味。他强调，所有可以谈论的议题都是摆在桌面上的，美国试图搞“麦克风外交”带节奏，拉帮结派对华施压的做法，是枉费心机也毫无用处。

根据澎湃新闻报道，有记者就美国在中美对话前夕向中方施压，并宣布在涉港问题上扩大对中国制裁提问。

赵立坚表示，中方同意参加美方提议的这次高层战略对话，体现了中方对重启中美交往改善和发展中美关系的诚意和建设性的态度。中方将在对话中就有关问题表明我们的立场和关切。

赵立坚指出，所有可以谈论的议题都是摆在桌面上的。中方在涉及主权、安全和核心利益的问题上，没有妥协让步的余地，维护自身核心利益的决心和意志坚定不移。

他强调，对话能否取得积极成果，取决于双方的共同努力。美方应与中方相向而行，本着诚意和建设性态度进行对话，试图搞“麦克风外交”带节奏，拉帮结派对华施压的做法，是枉费心机也毫无用处。

赵立坚还说，中方希望通过此次对话同美方充分沟通交流，推动中美关系健康稳定发展。但我们也不指望一次对话就能解决中美之间的所有问题。美方应该认识到中方坚定捍卫自身主权、安全、发展利益的决心。

