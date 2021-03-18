中国商务部：今年利用外资形势仍严峻复杂

中国商务部新闻发言人高峰今天表示，中国前两个月利用外资实现较快增长，主因是国内经济保持恢复性增长态势和低基数；今年利用外资形势依然严峻复杂，将持续扩大高水平对外开放，加大对重点外资项目在用地、环保、能耗、金融等各方面的保障力度。

根据中国商务部网站消息，高峰在发布会上介绍，1至2月对外非金融类直接投资(ODI)为993.8亿元人民币（折合206.12亿新元），同比下降7.9%。其中对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资30.5亿美元，同比增长12.1%，占同期总额的19.9%，较上年提升2.4个百分点。

中国部分领域投资增幅较大，地方企业对外投资保持增长，1至2月，流向制造业的对外投资25.9亿美元，同比增长48%。对外承包工程集中于基础设施领域，转型升级步伐加快，中国企业承揽的境外基础设施类工程新签合同额超过250亿美元，完成营业额超过150亿美元，分别占总额的82.6%和82.7%。

高峰说：“今年前两个月我国利用外资实现较快增长，主要原因是国民经济保持恢复性增长态势，外国投资者对中国经济发展前景的信心不断增强”，部分高技术产业吸收外资快速增长，部分去年受疫情影响较大的住宿餐饮、批发零售等行业出现了较大反弹。

他还指出，去年同期基数较低也是一个重要原因。今年将持续扩大高水平对外开放，进一步缩减外资准入负面清单，深入清理负面清单之外限制措施；强化对重点外资企业和项目的服务保障，进一步加大对重点外资项目在用地、环保、能耗、金融等各方面的保障力度。

中国今年1至2月全国实际使用外资（FDI）1767.6亿元人民币，同比增长31.5%；折合260.7亿美元，同比增长34.2%。

