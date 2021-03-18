下午察：暗流涌动下的中美会谈会有惊喜吗？

自消息宣布之日起就引发各方高度关注的中美会谈将于明天（当地时间周四18日）在美国阿拉斯加州安克雷奇举行。

参加会谈的双方代表分别是中共中央外事办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅，与美国国务卿布林肯、白宫国安顾问沙利文。

这是美国总统拜登上任以来，中美高级官员的首次会谈，距离上次中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与时任美国国务卿蓬佩奥的夏威夷会谈已有九个月之久，而上次会谈并未达到任何实质成果。

中国国务委员兼外长王毅是此次中美会谈中方代表之一。（路透社）

过去两周，从中美官员在不同场合对此次会晤发表的相关言论来看，双方都在不同程度上给会谈“泼冷水”以降低预期，加上美国在会谈前夕与盟友的亲密互动引发中国方面喊话，两国在一来一回的隔空交战中已经预示了届时谈判桌底下的暗流涌动。

中美会谈名称：是战略对话还是一般会谈？

中国外交部3月11日发布的通吿称中美将举行“高级战略对话”，由于过往两国曾有战略安全对话机制，“战略对话”的提法让人产生，中美是否有意建立类似高层对话机制的联想。

据路透社报道，北京一位熟悉会谈计划安排的人士透露，中方希望这次会谈将帮助确立一个恢复接触的广泛框架，而不是解决具体问题。

不过，美国国务卿布林肯很快否认了“战略对话”的说法，并澄清美方目前没有两国高层后续会议的计划。

美国国务卿布林肯是此次中美会谈美方代表之一。（路透社）

他在上周的国会众议院外交委员会听证会上强调不会回到过去的那种高层对话模式，“现阶段无意进行一系列的后续接触”，并重申“美国不会为争取与中国的合作空间，而在其他领域作出让步”。

中美会谈选址：对等安排还是美国本土？

就会议为何选在北京与华盛顿的“中间点”——位于阿拉斯加州最大城市安克雷奇，中美也出现了不同解读。

此次中美会谈选址冰天雪地的阿拉斯加。（路透社）

中国官方媒体《环球时报》引述分析人士称，阿拉斯加远离美国本土，“政治敏感性较低”，代表着一种平等对话的地位。同时此地还是中美直航经停的加油站，与中国有着历史渊源。

但白宫发言人普萨基（Jen Psaki）在提到选址事宜时则强调“在美国的土地上举行”，并称这是“在我们与亚洲、欧洲的伙伴及盟友会晤与进行了密切磋商之后，这对我们来说非常重要”。

中美会谈预期：没有幻想

根据路透社报道，美国高级政府官员周二（16日）表示，美国将以“越来越强硬的立场”与中国进行对话。

这名官员还说，华盛顿并不期望这次会议能达成具体的谈判成果，但会表明华盛顿认为北京需要改变其路线的具体领域。

另一名官员则称，“北京一直在谈论改变关系基调的愿望。当然，我们将在这方面着眼于行动，而不是言辞”。他还说，北京在“兑现诺言方面的过往记录非常差”，华盛顿对中国能够有所改变的可能性抱有务实的期望。

美国国务卿布林肯周三（17日）在东京表示：“我们期待有机会以非常明确的方式向中国相应官员表示，我们对他们正在采取的行动的一些关切。”

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上指出，美国在会晤对话前带节奏、对华施压的企图不可能得逞。中方也将通过此次对话表明中方的有关立场，“相信美方对中方维护主权安全的决心很清楚。”

中国外交部发言人赵立坚指责美国在会谈前带节奏、对华施压。（路透社）

中国驻美国崔天凯昨天在安克雷奇在接受包括新华社等中国媒体采访时说，并不指望一次对话就能解决中美之间所有问题，所以对这次对话也没有过高的期待或者幻想。

中国驻美国崔天凯受访时表示，希望双方带着诚意而来，带着了解离开。（中国外交部网站）

不过，崔天凯也指出，双方能够开启一个坦诚、建设性、理性对话和沟通的过程，就是成功的。他“希望双方带着诚意而来，带着更好的相互了解离开”。

中美会谈前已硝烟四起

中美会晤之前，美国与盟友们先进行了一连串密集会谈，从美日澳印首次举行四国峰会（QUAD），到国务卿布林肯与防长奥斯汀访问日韩。

拜登在中美会谈前与日本、印度、澳大利亚领导人举行了四方安全对话。（法新社）

有分析人士指出，美国这一系列行程向外界传递的信息就是，在与中国外交高层接触之前，美国已经与盟友作了充分沟通和立场协调，即“开大会前先开小会”。

拜登在与日本、印度、澳大利亚领导人举行的四方安全对话中虽然并未直接点名中国，但外界普遍认为是制衡中国在区域内日增的影响力，在会后评论中也不乏映射中国的内容。

美国一名资深官员周二透露，拜登政府已经向中国表明，中国与澳大利亚关系恢复正常化，是华盛顿采取任何实质行动改善与北京关系的先决条件。

美日在中美会谈前针对中国发表联合声明。（彭博社）

美日周二2+2会谈后，针对中国的“胁迫及破坏稳定的行为”发表联合声明，警告“中国的行为有违现有国际秩序，对政治、经济、军事及科技造成挑战”，并对中国允许海警局使用武器的《海警法》深表关切。

中国外交部针对上述联合声明回呛美日是“狼狈为奸”，批评日本“甘愿仰人鼻息”，充当美国的战略附庸，不惜“引狼入室”，“出卖本地区整体利益”。

中国外交部发言人赵立坚今天就美国上述一系列言行指出，所有可以谈论的议题都是摆在桌面上的，批评美方试图搞“麦克风外交”带节奏，拉帮结派对华施压的做法，是枉费心机也毫无用处。

崔天凯在昨天的访问中对美国与盟友的互动回应说，国家之间总是会有一些问题需要谈、需要沟通。美国和其他国家要发展双边关系，那是他们的事情。“我们只是希望，任何这种双边活动不要以第三国为目标，不要损害第三国利益。”

中美会谈能谈些什么？

《华尔街日报》今天则报道称，知情人士透露，北京方面计划在此次会晤中向华盛顿施压，要求美方撤销特朗普政府出台的许多针对中国的政策，包括对中国实体和个人的制裁和限制措施。

中国希望撤销的措施包括美国限制美国人向华为和中芯国际等中国公司销售产品的举措，对中共党员、中国留学生和中国官方媒体记者的签证限制，以及关闭中国驻休斯敦领事馆之举。

美国官员则表示，美方希望借由阿拉斯加会谈表达对中方某些行动的关切，例如北京对香港施加的限制、在南中国海扩张军力、对美国的盟友施加经济压力、侵犯知识产权以及破坏网络安全等。

美国国务卿布林肯指中国人大改革香港选举制度的决定，进一步削弱香港的“高度自治”。（彭博社）

香港问题和新疆问题相信是美国会搬上谈判桌的议题。其最新动作是，昨天点名制裁了24名陆港高级官员。布林肯之前还发声明，指中国全国人大改革香港选举制度的决定，“进一步削弱向港人承诺的高度自治”。

台湾问题相信也不会缺席。 在阿拉斯加会谈之前，布林肯在众议院答询时承诺，将邀请台湾参与拜登筹划的民主峰会，以及美国印太司令部司令戴维森在参议院军事委员会答询时称，中国有在六年内攻台的可能性，美国须定期检视“战略模糊”在台海问题的适用性。

不过，杨洁篪此前已警告，台湾、香港、西藏、新疆等议题是“碰不得的”红线。崔天凯也说，涉及到中国的主权、领土完整、国家统一等核心利益上，中方没有任何妥协退让的余地，这也是中方将在这次会谈中清楚表明的态度。

中共中央外事办公室主任杨洁篪也是此次中美会谈中方代表之一。（路透社）

根据中美高官在会前的表态以及媒体所挖掘的信息判断，两国各有自身预设的会谈议程，一次会面难有具体成果。

外界普遍相信气候变化将是中美能有合作空间的领域之一。（路透社）

在众多分歧中，外界普遍认为，气候变化、公共卫生以及多边组织领域是中美能有合作空间的领域。两国官员在近期的多次发言中都表明，气候变化是中美共同面对的挑战。

中美会谈：向左走 向右走？

尽管阿拉斯加会谈不被外界看好能化解中美纷争，但还是有可能为高层领导人的接触创造机会。

彭博社引述知情人士称，如果此次会谈卓有成效，那么北京将寻求让拜登和习近平在下个月会晤。知情人士还说，中国官员设想的是，拜登和习近平于4月22日世界地球日前后会晤，以表明两位领导人都致力于应对气候变化。

4月22日当天，拜登将主持有关气候问题峰会，推动包括美国在内主要温室气体排放国采取更具雄心的举措。拜登政府高度重视气候政策，如果中美两大国领导人都与会，相信对拜登推动气候变化政策是一大助力。

但是，如果谈崩了呢？

被中国拘留两年多的加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）将于明天和下周一进行首次庭审。（路透社）

根据中加官方消息，加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）将分别于明天和下周一（22日）在中国面临首次庭审。

这个与中、美、加三方有着千丝万缕联系的案件，首次庭审出现在这个时间节点，也是颇耐人寻味呢。