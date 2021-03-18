《纽时》报道被指抹黑中国最新上市疫苗　

在美国爆出多名亚裔遇难的事件背景下，《纽约时报》因刊登一则具有事实错误的报道，而被部分网络舆论指责缺乏新闻严谨性，甚至涉嫌操弄种族主义、煽动对华负面情绪。

这篇题为《中国政府已批准第五款冠病疫苗，而其用仓鼠卵巢细胞制成》（China has approved its fifth Covid-19 vaccine, and it's made from the ovary cells of hamsters）的报道，于周二（16日）在《纽约》官网刊登并经其社交媒体转发后，马上激起千层浪。

主要原因是，其标题提到中国第五款疫苗是用“仓鼠卵巢细胞”制造的描述，在科学层面就不准确。据报道，这款疫苗由中国科学院与安徽智飞龙科马生物制药联合制造，并由中国疾控中心主任高福率领的团队研发。

中国官媒《环球时报》报道指出，该疫苗其实使用的是全世界疫苗研发和生物制药领域常见的“中国仓鼠卵巢细胞表达系统”，研发人员是通过这种基因工程技术制作了用于疫苗研发的重组蛋白，并不是《纽约》所称用“仓鼠卵巢细胞”制造疫苗。

包括美国在内的许多西方国家，也都在疫苗和生物制药领域广泛地使用这种“仓鼠卵巢细胞表达系统”的技术。

对此，一位名叫Sandra Steingraber的美国生物学家就斥责《纽约时报》说，“这是一个不负责任的软种族主义标题（irresponsible soft-racist headline）。

她解释，仓鼠卵巢细胞系是世界各地的实验室制造蛋白质的方法，是普遍使用的，而且在1957年时就由美国波士顿的一个实验室生产研发。“请停止这种暗示中国人（Chinese）在对动物做什么奇怪事情的做法。”

《纽约》今天（18日）已将上述报道标题改为了《中国批准了第五款冠病疫苗》（China approves a fifth Covid-19 vaccine），而撰写这篇报道的记者，也在推特上表示对错误感到抱歉，并称已经修正了报道，“以反映出疫苗是用仓鼠卵巢细胞表达系统制作的，而不是用仓鼠卵巢细胞”。