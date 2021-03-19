【图集】中美会谈：美方称不寻求冲突坚守原则 中方吁相互尊重摒弃冷战思维

（早报讯）美国拜登政府周四（3月18日）与中国高级官员进行首次面对面会晤。美方代表在会前称中国的行动威胁了基于规则的全球秩序，并誓言华盛顿将与盟友站在同一阵线。中方强调相互尊重，合则双赢。

路透社报道，应美方邀请，中美两国于周四、周五两天在阿拉斯加州安克雷奇市举行高层会谈。中方代表是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与国务委员兼外长王毅，美方代表为国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文。

布林肯向杨洁篪和王毅表示，美国对中国在新疆、香港和台湾的行动以及对美国的网络攻击和对美国盟友的经济胁迫“深度关切”。

布林肯强调，涉及新疆、香港、台湾的事务不只是中国的内政。

布林肯说：“我们还将讨论中国所采取的一些举措，而这些举措是我们深切关注的，包括涉疆、涉港和涉台事务、对美国的网络攻击，对盟友采取经济胁迫措施。每个行动都会威胁到维护全球稳定、以规则为基础的秩序。”

他也说：“这就是为什么它们不仅是内部问题，也是为什么我们今天觉得有义务在这里提及这些问题。”

沙利文在与中方代表举行会议前说：“我们不寻求冲突，而且欢迎激烈竞争，我们同时坚决维护我们的原则、我们的人民和我们的朋友。”

王毅以美国黑人遭杀害为例，指美国的人权记录已降至低点，并表明两国应各自管好自己内部事务。他也提醒美国必须放弃“冷战思维”和敌对态度。

王毅说：“就如习近平主席所说，中美大国关系不冲突、不对抗，相互尊重，合则双赢。”

杨洁篪（右）和王毅（左）昨天抵达举行中美高层会谈的美国阿拉斯加州安克雷奇市库克船长酒店（Captain Cook Hotel）。（法新社）

杨洁篪（左三）和王毅（左二）昨天与美国官员在安克雷奇库克船长酒店举行中美高层会谈，杨洁篪在会上发言。（路透社）