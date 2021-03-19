【图集】中美会谈：美方称不寻求冲突坚守原则 中方吁相互尊重摒弃冷战思维

（早报讯）美国拜登政府周四（3月18日）与中国高级官员进行首次面对面会晤。美方代表在会前称中国的行动威胁了基于规则的全球秩序，并誓言华盛顿将与盟友站在同一阵线。中方强调相互尊重，合则双赢。
路透社报道，应美方邀请，中美两国于周四、周五两天在阿拉斯加州安克雷奇市举行高层会谈。中方代表是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与国务委员兼外长王毅，美方代表为国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文。
布林肯向杨洁篪和王毅表示，美国对中国在新疆、香港和台湾的行动以及对美国的网络攻击和对美国盟友的经济胁迫“深度关切”。
布林肯强调，涉及新疆、香港、台湾的事务不只是中国的内政。
布林肯说：“我们还将讨论中国所采取的一些举措，而这些举措是我们深切关注的，包括涉疆、涉港和涉台事务、对美国的网络攻击，对盟友采取经济胁迫措施。每个行动都会威胁到维护全球稳定、以规则为基础的秩序。”
他也说：“这就是为什么它们不仅是内部问题，也是为什么我们今天觉得有义务在这里提及这些问题。”
沙利文在与中方代表举行会议前说：“我们不寻求冲突，而且欢迎激烈竞争，我们同时坚决维护我们的原则、我们的人民和我们的朋友。”
王毅以美国黑人遭杀害为例，指美国的人权记录已降至低点，并表明两国应各自管好自己内部事务。他也提醒美国必须放弃“冷战思维”和敌对态度。
王毅说：“就如习近平主席所说，中美大国关系不冲突、不对抗，相互尊重，合则双赢。”