嫦娥五号轨道器成功进入日地L1点轨道

中国嫦娥五号轨道器在地面飞控人员精确控制下，近日成功被日地拉格朗日1点捕获，成为中国首颗进入日地L1点探测轨道的航天器。

据新华社报道，目前，轨道器对地距离93.67万公里，整器姿态稳定、能源平衡、工况正常，后续将在日地L1点探测轨道运行，运行一圈周期约为6个月。

日地L1点位于太阳与地球的连线之间，距离地球约150万公里。这是地球与太阳之间的引力“动平衡点”，意味着在这个位置上受到来自各方的引力大小基本相同。航天器位于该位置时，更容易保持相对稳定的运行状态，在节省燃料的同时，既不会被地球或者月球遮挡，还可以不间断地观测太阳或地球向阳面，是放置太阳观测站的最佳位置。

据北京航天飞行控制中心航天器长期管理团队工程师何琨介绍，嫦娥五号轨道器于2020年12月17日与返回器分离，自去年12月21日起转入长期管理阶段，由该中心长期管理团队负责跟踪测控、轨道控制等一系列管理工作。在约88天的转移旅程中，团队严密监视、精准操作，先后实施了2次轨道机动和2次中途修正，使嫦娥五号轨道器成功抵达日地L1点，开启了新一阶段的探测任务。

该中心副总设计师汪赛进表示，后续将根据拓展试验实施方案，组织开展嫦娥五号轨道器日常管理和拓展试验，进一步扩大工程和科学探测成果，为后续深空探测任务提供技术支撑，探索和积累更多经验。