两名加拿大人的亲属和雇主吁中国放人

在加拿大官方称两名加国公民斯帕弗和康明凯下来将面对审讯后，斯帕弗的亲属，以及聘请康明凯的雇主昨天（18日）呼吁中国释放两人。加拿大外交部则声称，他们已向中国提出准许加拿大官员出席两人的审讯要求，但未得到批准。

综合法新社和加拿大广播公司（CBC）报道，斯帕弗（Michael Spavor）的家人在声明中认为“有必要说出来，呼吁无条件释放”斯帕弗，并指斯帕弗“继续以不公正的方式被拘留，剥夺他的自由，既不公平也不合理，特别是考虑到案件缺乏透明度。”

另一方面，康明凯任职的国际危机组织（International Crisis Group）则在另一份声明中呼吁中国释放康明凯（Michael Kovrig）。国际危机组织临时主席阿特伍德（Richard Atwood）说：“被囚禁830天后，康明凯应该被立即释放，让他可以回家，与亲人团聚。”

加拿大警方2018年12月在应美国要求扣押华为首席财务官孟晚舟后，中国国安部门以涉嫌从事危害中国国家安全活动罪名，拘捕康明凯和斯帕弗，两人随后在2020年6月被提起公诉。

加拿大外交部前天在声明中称，在中国被关押两年多的斯帕弗和康明凯分别于今天和下周一在中国接受首次庭审。