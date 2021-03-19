中美首场会谈针锋相对互不相让

（早报讯）美国总统拜登就任以来的首次中美高层面对面会谈一开始就火药味十足，双方针对人权、贸易、国际联盟问题展开激烈交锋。

综合彭博社与路透社报道，应美方邀请，中美两国于周四、周五两天在阿拉斯加州安克雷奇市举行高层会谈。中方代表是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与国务委员兼外长王毅，美方代表为国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文。

会上，美国国务卿布林肯首先谈到近期网络攻击、新疆穆斯林及香港问题。他指中国的做法对国际秩序和人权构成威胁。

布林肯说：“如果不是遵循基于规则的秩序，这个世界将变成强权即是公理和胜者通吃，这将使世界更加暴力和不稳定。”

布林肯强调，涉及新疆、香港、台湾的事务不只是中国的内政。

布林肯说：“我们还将讨论中国所采取的一些举措，而这些举措是我们深切关注的，包括涉疆、涉港和涉台事务、对美国的网络攻击，对盟友采取经济胁迫措施。每个行动都会威胁到维护全球稳定、以规则为基础的秩序。”

他还说：“这就是为什么它们不仅是内部问题，也是为什么我们今天觉得有义务在这里提及这些问题。”

中共中央政治局委员杨洁篪用中文发表了15分钟的讲话，他抨击美国苦苦挣扎的民主和对少数群体的恶劣行为。

杨洁篪说：“美国利用其军事力量和金融霸权执行长臂管辖权，并压制其他国家。”

杨洁篪还说：“美国滥用所谓的国家安全观念来阻碍正常的贸易交流，并煽动一些国家进攻中国。他还说西方国家不代表全球舆论，并称美国是网络攻击方面的“冠军”。

杨洁篪也提到了美国黑人遇害和“黑人的命也是命”运动，他说，很多美国人其实对美国的民主没什么信心。

美国国家安全顾问沙利文回应时指出，“一个充满自信的国家，既能认真审视自身不足之处，又会不断加以改善，这就是美国的秘诀。”

彭博社的报道称，此后会谈气氛变得越来越差。媒体先是被请出会议室，之后又获准回到会议室。杨洁篪和中国外交部长王毅此时继续猛批美国。

中美双方定于周四和周五两天举行三场会谈。