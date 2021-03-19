孟晚舟代表律师指加国执法单位销毁证据

华为首席财务官孟晚舟的代表律师昨天（18日）指责加拿大执法单位销毁证据，并指加拿大联邦警察清除涉及孟晚舟引渡案有关的高级官员电邮和电脑。

综合路透社和法新社报道，法庭文件显示，辩护律师指加拿大皇家骑警在涉案警官本·张（音译，Ben Chang）2019年退休后，删除了本·张的电脑文件、简讯和电邮，从而侵犯孟晚舟的权利。

孟晚舟的代表律师也在加拿大法庭上辩称，在温哥华机场盘问孟晚舟的边防人员声称他们不小心将孟晚舟手机密码交给警察，是“不诚实”（untruthful）的说法。他们也指边防人员描述关键事件的内容大相径庭。

辩护律师佩萨纳（Tony Paisana）告诉不列颠哥伦比亚省最高法院法官，这些人员滥用他们的法定权力，如果进行“真正的”边境检查，他们将不会这么做。

佩萨纳提问边防人员，为什么要拿走孟晚舟的电子设备但不进行搜索，并且在他们知道自己不会使用密码时，为何要求孟晚舟提供密码。

加拿大警方2018年12月应美国要求扣押孟晚舟，美国也向加拿大提出引渡孟晚舟的申请。美国指控孟晚舟欺诈银行，在华为与在伊朗营业的一家公司的往来方面误导汇丰银行，使汇丰面临违反美国对伊制裁令而受罚的风险。

孟晚舟代表律师要求加拿大法庭拒绝引渡请求，原因是孟晚舟被捕期间出现他人滥用程序行为，孟晚舟的权利也遭到侵犯。加拿大检察官则辩称，逮捕孟晚舟行动是按照既定程序进行的。孟晚舟引渡审讯预计在5月结束。