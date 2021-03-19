告别恒大千万年薪 中国知名经济学家任泽平加盟东吴证券

中国恒大集团的千万年薪没有留住任泽平，这位中国知名经济学家已于近日加盟总部位于江苏苏州的中型券商东吴证券。

据彭博社报道，东吴证券总裁办应询是指出，任泽平拟出任东吴证券首席经济学家，现任首席经济学家陈李将出任东吴香港副董事长及东吴证券全球首席策略官。丁文韬将回归研究领域担任东吴证券首席战略官，统筹协调东吴证券“大研究”。

任泽平并未公开披露离开恒大集团的具体原因，但中国对楼市限购和地产企业杠杆继续保持高压的背景下，恒大集团的处境与任2017年加入时已不可同日而语。面临“三道红线”的降负债压力，去年恒大集团一度因流动性困难向政府求援。

2017年底，任泽平从方正证券离职后加入恒大集团。据中国大陆媒体引述恒大内部文件报道，任泽平担任集团首席经济学家兼恒大经济研究院院长，主要负责宏观经济分析、市场发展方向及行业发展动向研究；其月薪为125万元（人民币，25万新元），即税前年薪1500万元。

在此之前，任泽平曾任国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任，2014年加入国泰君安证券研究所，任董事总经理、首席宏观分析师，2016年加入方正证券任研究所联席所长、首席经济学家。2015年至2017年，任泽平连续三年进入新财富最佳宏观分析师前三甲。

作为卖方分析师，任泽平曾在2014年股市低迷时喊出了“5000点不是梦”“对熊市的最后一战”“改革牛”，并在2015年股灾前预警“海拔已高风大慢走”“股市疯了”，同时预测“一线房价翻一倍”，接连被验证，也因此被称为“预言帝”。

任泽平在其微信公众号上最新撰文感谢恒大集团董事局主席许家印的信任和支持，并认为随着注册制改革，发展多层次资本市场，国家鼓励创新，中国资本市场正迎来长期发展的重大机遇。

在任泽平加入后，东吴证券表示，未来将进一步打造研究品牌，形成任泽平、陈李、丁文韬“三驾马车”发力格局。但尚未披露任泽平的薪酬细节。