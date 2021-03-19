中国官员批美在会谈开场白严重超时且无理指责

参与中美高层会谈的中国代表团官员痛批美国在先致开场白时严重超时，并对中国内外政策无理攻击指责，挑起争端，这不是待客之道，也不符合外交礼仪。

据中国央视新闻报道，中国代表团官员在中美高层战略对话进行背景吹风时强调，中国带着诚意应邀来到美国阿拉斯加州安克雷奇同美国进行战略对话，并做好按双方事先商定的程序和安排开展对话的准备。

中国外长王毅则在会谈上说，过去几年，由于中国的正当权益受到无理打压，中美关系遭遇前所未有的严重困难。这种局面损害了两国人民利益，损害了世界稳定与发展，不应再继续下去了。“中国过去、现在、将来都绝不会接受美国的无端指责，同时我们要求美方彻底放弃干涉中国内政的霸道行径。美国的这个老毛病要改一改了！”

王毅强调，美国前天在香港问题上再次升级，对中国实施制裁，而这种粗暴干涉中国内政的做法激起中国人民强烈愤慨。他说，美国在中国官员即将动身赴美参加中美高层战略对话前夕出台这一举措，这不是正常的待客之道。“如果美方想以此增强所谓对华优势的话，那完全是打错了算盘，恰恰暴露了内心的虚弱和无力。这种做法丝毫不会影响中方的正当立场，也丝毫不会动摇中国人民维护主权和尊严的坚定意志。”

对于美国在开场白中声称一些国家认为中国胁迫他们，王毅回应时认为，美国要搞清楚这是来自他们的说法，还是美国自己的主观臆断，“如果美方仅仅因为一些国家是美国的盟友就偏听偏信，甚至袒护他们的错误言行，那么国际关系就很难正常发展。”

王毅也强调，中国国家主席习近平和美国总统拜登除夕通话“非常重要”，双方达成的共识为中美关系重回正轨指明了方向。他说：“国际社会高度关注我们在这里的对话，关注双方能否各自真正显示出诚意和善意，关注我们能否从这里向全世界发出积极和正面的信号。如美方愿意，我们可以同美方一道，在相互尊重的基础上交换意见，共同把这份责任承担起来，把我们应当做的工作做好。”

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在会谈的开场白中，批评美国对中国的人权、民主说三道四，中国坚决反对美国干涉中国内政行径。

杨洁篪说，美国国内在人权等方面存在很多问题，美国应当做的是改变自己的形象，管好自己的事，而不应自己的问题没解决好，向世界转嫁矛盾、转移视线。他也强调，台湾、香港、新疆都是中国领土不可分割的部分，中国坚决反对美国干涉中国内政行径，并将继续作出坚定回应。他也批评美国没有资格居高临下同中国说话，强调中国人不吃这一套，与中国打交道就要在相互尊重的基础上进行。“历史会证明，对中国采取卡脖子的办法，最后受损的是自己。”

美国国务卿布林肯则在会上告诉杨洁篪和王毅，美国对中国在新疆、香港和台湾的行动以及对美国的网络攻击和对美国盟友的经济胁迫“深度关切”。

布林肯强调，涉及新疆、香港、台湾的事务不只是中国的内政。

布林肯说：“我们还将讨论中国所采取的一些举措，而这些举措是我们深切关注的，包括涉疆、涉港和涉台事务、对美国的网络攻击，对盟友采取经济胁迫措施。每个行动都会威胁到维护全球稳定、以规则为基础的秩序。”

他也说：“这就是为什么它们不仅是内部问题，也是为什么我们今天觉得有义务在这里提及这些问题。”