官方通报甘肃敦煌林场无证采伐问题

中国官方发现，遭遇大面积“剃光头”式砍伐的国营敦煌阳关林场，存在防护林减少、葡萄园增加、毁林开垦、无证采伐、防护林质量下降等问题。

据中国央视新闻报道，自然资源部、生态环境部和国家林草局调查组今天（19日）在公布关于阳关林场防护林被毁有关问题的调查情况时通报，防护林被毁问题出现在阳关林场西南片区。

通报指出，阳关林场从20世纪70年代尝试引种葡萄，按照“以林护果，以果养林，多种经营，综合发展”的思路，在林带网格内发展葡萄园地。不过，阳关林场出现违规批准占用防护林建设葡萄园、枣园等，违规占用林地修筑工程设施，以及乱砍乱伐现象的情况。

调查小组也发现，部分树木因缺水枯损严重，乔木林数量减少，导致防护林防风功能减弱。其他问题包括违规挪用国家森林生态效益补偿资金，以及违规批准将林地承包给企业。

对于上述问题，甘肃省已确定整改方案，整改工作主要任务包括：敦煌市要重新研究制定水资源分配方案，纠正阳关林场原林权证的问题，对无证采伐、违规承包林地给企业等问题进行查处。

甘肃省已成立整改工作指导组，对核实了的具体问题已经启动整改工作。针对可能存在的失职渎职行为，酒泉市委市政府也组成专案组进驻敦煌市，开展对有关部门、单位监管不力、履职不力等问题的调查工作。

新华社旗下《经济参考报》今年1月20日报道，阳关林场生态林面积1万3300亩，近10多年来持续遭遇大面积“剃光头”式砍伐，防护林地被用来种植葡萄，令敦煌防沙的最后屏障几近失守。中国生态环境部随后宣布，中央生态环境保护督查办公室已赶赴敦煌调查。