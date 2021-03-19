郭美美涉卖违禁减肥品再次被捕

曾因开设赌场罪坐监五年的湖南女子郭美美，疑似因销售含违禁成分的减肥类食品而被捕。

中国上海市公安局昨天（18日）在微博上通报，浦东警方成功侦破一起生产、销售添加违禁成分西布曲明减肥类食品案件，抓获30岁郭姓女销售员在内的32名犯罪嫌疑人。这些嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 ​​​

西布曲明（sibutramine）原本是一种用于治疗肥胖症的药物，后因副作用大，有增加心脏病的风险。中国在2010年明令停止生产、销售和使用西布曲明制剂和原料药。

综合《新京报》和《天下网商》杂志搜狐号报道，知情人士透露，这名郭姓女子正是郭美美，而郭美美被抓原因是，明知减肥类食品中添加了违禁成分，仍在直播间和微信里销售该减肥类食品。

郭美美自2011年起，因在微博展示名牌手袋、豪宅、名车的图片而闻名。由于她自称“中国红十字会商业总经理”，一度引发网民对红十字会捐款的质疑。虽然该会后来发声明称，郭美美与红十字会无关，但该会的形象已经受挫，捐款也受影响而大减。

由于郭美美钱从何来引起广泛争议，警方随后介入调查。2014年，郭美美涉嫌开设赌场罪被捕。警方也查明，她以每次高达数十万元人民币的价钱，多次进行性交易。案件后来在2015年9月宣判，郭美美因犯开设赌场罪被判有期徒刑五年。