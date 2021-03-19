【视频】杨洁篪：美国没资格居高临下对中国说话

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在中美高层战略对话开场白中指出，中国主张和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，主张维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，而不是以一小部分国家制定的规则为基础的秩序。

综合香港中通社和央视新闻报道，杨洁篪反驳美国代表的观点说：世界上绝大部分国家并不承认美国的价值就是国际价值，不承认美国说的就是国际舆论，不承认少数国家制定的规则就是国际规则。美国有美国式的民主，中国有中国式的民主。

杨洁篪也以中国的表现抨击美国，指中国坚持走和平发展道路，为国际和地区和平与发展、为维护联合国宪章宗旨和原则作出不懈努力，而不像美国动辄动用武力，造成世界动荡、不安。美国国内在人权等方面存在很多问题。美国应当做的是改变自己的形象，管好自己的事，而不应自己的问题没解决好，向世界转嫁矛盾、转移视线，不应对中国的人权、民主说三道四。中国共产党领导和中国政治制度得到中国人民衷心拥护，任何要改变中国社会制度的做法都是徒劳的。

他强调，中美都是大国，在抗击疫情、实现复工复产，应对气候变化等方面有很多共同利益。希望美方改变零和博弈思维，放弃“长臂管辖”等错误做法，不要滥用国家安全概念干扰两国正常贸易往来。中美两国应当同亚太各国都发展良好关系，应该有共同的朋友，这才是21世纪的处世之道。台湾、香港、新疆都是中国领土不可分割的部分。中方坚决反对美方干涉中国内政行径，并将继续作出坚定回应。美国没有资格居高临下同中国说话，中国人不吃这一套。与中国打交道就要在相互尊重的基础上进行。历史会证明，对中国采取卡脖子的办法，最后受损的是自己。

杨洁篪表示，中美关系“破冰”以来取得很多成绩，这是两国有识之士共同努力的结果，来之不易。当前，国际形势发生很大变化，两国在新形势下一定要加强相互沟通，妥善管控分歧，努力推进合作，避免进行对抗。中美有过对抗的年代，中国都挺过来了。事实证明，对抗对美国没有好处。

由杨洁篪和中国外长王毅率领的中国代表团，在当地时间18日在美国阿拉斯加州安克雷奇，与由美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文带领的美国代表团进行了两场会谈。

（视频来源：“玉渊谭天”微博）