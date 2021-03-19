台湾鸿海与越南汽车大厂VinFast初步洽谈电动车合作

两位熟悉情况的消息人士表示，台湾鸿海与越南汽车大厂VinFast进行初步洽谈，寻求电动车领域的合作。

据路透社报道，积极跨足电动车市场的苹果主要供应商--鸿海一直努力在寻求电动车的生产基地，消息人士表示，鸿海与VinFast去年底即开始有接触，双方仍在商讨细节。

其中一位消息人士称，鸿海提出收购整个Vinfast电动车生产线，但VinFast希望是就电动车进行合作，因为公司想保留电动车这块业务。

另一位消息人士表示，目前谈判进度缓慢，还需要时间。

鸿海公关人士无法就上述报道发表评论；VinFast发言人未对这个报道提供相关讯息。

VinFast是越南最大的综合企业集团Vingroup JSC的子公司，是越南首家成熟的国内汽车制造商，该公司首款汽车于2019年问世。

目前鸿海电动车的布局包括与美国电动车制造商Fisker，中国拜腾，吉利控股以及欧洲菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)等合作，并在去年与台湾裕隆合资成立鸿华先进。

鸿海董事长刘扬伟本周稍早表示，公司可能在美国威斯康辛州的工厂生产电动车，不过也可能决定在墨西哥生产。

鸿海预估第四季会有2-3款电动车发布，力拼2025年前提供全球10%电动车的服务或零组件。

鸿海因积极抢进电动车市场股价一路看涨，今年最多上涨逾四成。