美议员再提案要求撤销中国永久性正常贸易关系地位

美国共和党籍议员昨天（18日）再次提出法案，要求撤销中国的永久性正常贸易关系地位，并将美中贸易关系拉回到2001年以前的状态，让美国总统每年都需要批准延长中国的贸易优惠地位。

据美国之音报道，三名参议员科顿（Tom Cotton）、英霍夫（Jim Inhofe）和斯科特（Rick Scott）认为，美国参议院2000年9月19日投票给予中国永久性正常贸易关系地位，为中国加入世界贸易组织铺平了道路。永久性正常贸易关系地位之前被称为永久性贸易最惠国待遇。

科顿说：“20年来，中国一直维持着永久性最惠国待遇，为美国制造业的就业岗位的流失带来超级加速。现在是保护美国人的就业并让中国共产党为其强迫劳动营和恶劣的践踏人权承担责任的时候了。”

英霍夫指出，他是2000年投票反对给予中国永久性正常贸易关系地位的唯一依然在任的参议员。

一旦获得通过，这项《中国贸易关系法案》（The China Trade Relations Act）将要求美国总统按要求逐年审批中国的最惠国待遇，并将践踏人权和贸易侵权行为列为失去资格的因素。

议案也规定，中国如果使用强迫劳动营或其它集中营，或强制实行绝育和强摘人体器官等行为，就会丧失最惠国贸易地位的资格，而且美国国会将能够推翻总统做出延长最惠国贸易地位的决定。

美国共和党籍众议员史密斯（Chris Smith）也在众议院推出了同样的议案。史密斯和科顿去年也曾在两院分别推出这项议案，但在上届国会未能完成立法程序。