中美高层对话结束 杨洁篪：坦率有益但存重要分歧

在阿拉斯加安克雷奇举行的中美高层会晤已经结束，双方共举行了三场会谈，暂未发布任何重大声明。中共政治局委员兼中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会后表示，这次战略沟通是“坦率的、建设性的、有益的”，但双方“存在一些重要分歧”。
据彭博社报道，美国国家安全顾问沙利文在周五会晤结束后表示，“我们预计会在广泛问题上进行激烈而直接的对话，而情况正是如此”，“我们头脑清醒地来，头脑清醒地离开，我们将回到华盛顿盘点我们的现状”。
美国国务卿布林肯说，“我们是想要跟他们交流我们对中国若干做法抱有的重大关切”，谈及中国在新疆、台湾和香港问题上的做法及网络攻击问题，“我们做到了。”
他还说，双方讨论了共同关心的问题，包括朝鲜、伊朗、阿富汗和气候变化。
根据《纽约时报》报道，一名不愿具名的美国高级官员透露，中美高层的闭门会谈是“文明”的。
他说，布林肯在周五的最后会谈中重点讨论了人权问题、中国拘押外国人的问题，以及中国使用“出境禁令”阻止外国人离开中国的问题。
据中国央视新闻报道，杨洁篪和中国国务委员兼外长王毅在对话结束后，接受了中国媒体联合采访。
杨洁篪表示，双方就各自内外政策和双边关系进行了坦诚、建设性交流。这次对话是有益的，有利于增进相互了解。双方在一些问题上仍存在重要分歧。中国将坚定维护国家主权、安全和发展利益，中国的发展壮大不可阻挡。
他还说，希望双方在各个领域加强沟通、交流和对话，双方应按照不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神处理中美关系，使中美关系沿着健康、稳定的轨道向前发展。
王毅表示，中方是抱着诚意来对话的，因为对话总比对抗好，但对话必须本着相互尊重、求同存异的精神，不能单方面拉单子、提要价。
王毅还说，双方都有很多关切，有些疑虑可以通过对话加以缓解，有些是长期以来存在的问题，可以通过对话加以管控。
他表示，中方向美方明确指出，主权和领土完整是重大原则问题，美方不要低估中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心，不要低估中国人民维护民族尊严和正当权益的意志。中方对发展中美关系的态度“明确、一贯”，希望美方也能相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切，”在此基础上，中方对中美继续对话的大门始终是敞开的“。