中美高层对话结束 杨洁篪：坦率有益但存重要分歧

在阿拉斯加安克雷奇举行的中美高层会晤已经结束，双方共举行了三场会谈，暂未发布任何重大声明。中共政治局委员兼中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会后表示，这次战略沟通是“坦率的、建设性的、有益的”，但双方“存在一些重要分歧”。

据彭博社报道，美国国家安全顾问沙利文在周五会晤结束后表示，“我们预计会在广泛问题上进行激烈而直接的对话，而情况正是如此”，“我们头脑清醒地来，头脑清醒地离开，我们将回到华盛顿盘点我们的现状”。

美国国务卿布林肯说，“我们是想要跟他们交流我们对中国若干做法抱有的重大关切”，谈及中国在新疆、台湾和香港问题上的做法及网络攻击问题，“我们做到了。”

美国国务卿布林肯（左）和国家安全顾问沙利文在美中为期两天的对话结束后向媒体发表讲话。（路透社）

他还说，双方讨论了共同关心的问题，包括朝鲜、伊朗、阿富汗和气候变化。

根据《纽约时报》报道，一名不愿具名的美国高级官员透露，中美高层的闭门会谈是“文明”的。

他说，布林肯在周五的最后会谈中重点讨论了人权问题、中国拘押外国人的问题，以及中国使用“出境禁令”阻止外国人离开中国的问题。

据中国央视新闻报道，杨洁篪和中国国务委员兼外长王毅在对话结束后，接受了中国媒体联合采访。

杨洁篪表示，双方就各自内外政策和双边关系进行了坦诚、建设性交流。这次对话是有益的，有利于增进相互了解。双方在一些问题上仍存在重要分歧。中国将坚定维护国家主权、安全和发展利益，中国的发展壮大不可阻挡。

他还说，希望双方在各个领域加强沟通、交流和对话，双方应按照不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神处理中美关系，使中美关系沿着健康、稳定的轨道向前发展。

3月19日中美高层对话结束后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪（右）、国务委员兼外长王毅接受媒体采访。（新华社）

王毅表示，中方是抱着诚意来对话的，因为对话总比对抗好，但对话必须本着相互尊重、求同存异的精神，不能单方面拉单子、提要价。

王毅还说，双方都有很多关切，有些疑虑可以通过对话加以缓解，有些是长期以来存在的问题，可以通过对话加以管控。

他表示，中方向美方明确指出，主权和领土完整是重大原则问题，美方不要低估中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心，不要低估中国人民维护民族尊严和正当权益的意志。中方对发展中美关系的态度“明确、一贯”，希望美方也能相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切，”在此基础上，中方对中美继续对话的大门始终是敞开的“。