台湾下周开打阿斯利康疫苗 专家点名苏贞昌陈时中带头

台湾下周一将开始接种阿斯利康冠病疫苗，但医护人员对疫苗信心不足，外界吁台湾行政院院长苏贞昌、卫生福利部长陈时中带头接种。

据台湾《联合报》报道，中央流行疫情指挥中心昨晚（19日）表示，经专家会议讨论，阿斯利康疫苗于预防冠病病毒感染及感染后重症之临床效益，大于接种后发生不良反应的风险，建议依研订之实施对象逐序推动。指挥中心宣布，疫苗订于3月22日起开打。

陈时中昨天表示，当天的专家会议中，专家确实建议指挥官可带头施打。外界也好奇57家院所开打后，陈时中是否会与苏贞昌一起带头接种，陈时中强调，仅是专家建议，还没有定案，接种与否是个人意愿。

他强调，任何疫苗都愿意打，若带头接种，将会在可提供接种的医院施打。

台湾行政院发言人罗秉成昨晚表示，苏贞昌认为应让民众对进口疫苗更有信心，愿主动率先施打阿斯利康疫苗，施打时间由指挥中心安排。

首批阿斯利康疫苗本月3日抵达台湾，共11.7万剂本周三完成安全性检验，昨起开始配送至57家医疗院所。

另外，欧盟检视近期欧洲各国接种阿斯利康疫苗后，没有明确的科学证据显示接种疫苗引起血栓的相关性，台湾卫生福利部传染病防治咨询会预防接种组召集人李秉颖建议，“服用避孕药”、“接受荷尔蒙治疗”为引起血栓的两大危险因子，建议这两大类对象暂缓接种。

