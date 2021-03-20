中国常驻联合国副代表：美国在涉疆问题上痴迷于制造谎言

针对美国代表在联大会议上指责新疆地区存在“种族灭绝”，中国常驻联合国副代表戴兵驳斥美国在涉疆问题上痴迷于制造谎言，但谎言终究掩盖不了真相。

根据新华社报道，戴兵在昨天举行的联合国大会纪念消除种族歧视国际日会议上说，种族主义威胁国际和平、稳定与发展，是全人类的公敌。中方坚定支持联合国在打击种族主义方面发挥积极作用，呼吁加大力度打击种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为，打击污名化、仇恨言论和暴力，建设平等、包容的社会。

戴兵指出，今天会议的目的是纪念消除种族歧视国际日。令人遗憾的是，美国代表滥用联大平台，散播虚假信息，出于政治目的对中国无端指责，中方对此坚决反对、完全拒绝。

美国代表在发言中公开承认了自身的人权劣迹，更说明美方没有资格对其他国家指手画脚。如果美国真的关心人权，就该去解决本国根深蒂固的种族歧视、社会不公、警察暴力等问题；就该采取有效措施防控疫情，取消针对发展中国家的单边强制措施停止在海外军事行动中滥杀无辜，深刻反省殖民和侵略历史。

戴兵强调，所谓新疆地区存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣、彻头彻尾的谎言。美国在涉疆问题上痴迷于制造谎言，但谎言终究掩盖不了真相。

戴兵说，奉劝美国摒弃意识形态偏见，停止利用人权问题做政治文章、挑起政治对抗、干扰国际人权合作，切实采取行动阻止本国持续不断发生的针对非洲裔、亚洲裔人群的歧视、仇恨乃至暴力谋杀，同时以平等合作的态度，多为国际人权事业做些实事、办点好事。