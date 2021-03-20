胡锡进：中美吵架是重置美国精英层认识中国的起点

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进在个人微博上对中美会谈发表评论称，“今天（昨天）阿拉斯加这一架，真是吵得非常好”。他指出，杨洁篪、王毅给美国云集在国会山等地的极端政客们恶补了关于中国是谁的认知，并称这是一次拨乱反正，重置美国精英层认识中国的起点。

胡锡进分析指出，中方代表团帮着中国公众出了一口积攒了好几年的恶气。美方这几年太霸道嚣张了，对不断强大起来的中国继续指手画脚，极尽打压之能事。美国的一些政治人物不断对中国恶语相加，“说不好听的，他们就是欠骂”。

胡锡进说，杨洁篪、王毅自中美建交以来史无前例的当众针锋相对回怼美方的傲慢攻击，直率告诉他们“中国人不吃这一套”，是说出了中国大众的心里话。

胡锡进还说，杨洁篪、王毅给美国云集在国会山等地的极端政客们恶补了关于中国是谁的认知。“那些家伙们以为中国一压就垮，一逼就怂......今天让他们看看，中国外交的脊梁骨有多硬”。

胡锡进认为这是一次拨乱反正，重置美国精英层认识中国的起点。跟中国打交道要放尊重些，把他们的实力与他们的愿望匹配好了再来找中国。中国的实力对支持独立自主的对美态度，对支持新疆、香港、台湾政策，对捍卫中国的国家安全和继续发展都绰绰有余。

同时，也给美国的少数盟友看看中国怎么与美国打交道。美国的老虎屁股我们都能摸，那些当走狗咬中国的势力，请自重。

不过，胡锡进也相信，这样公开吵了，很可能会让双方接下来的对话反而多些理性和务实。双方已经谈了前两场，还剩下第三场，能一直谈下来，已经挺不错了。两国和世界舆论之前对阿拉斯加对话的前景都挺悲观的，这么吵完以后，预期更是下挫，但“没准最后谈的结果要比预期好一些”。

胡锡进还说，中美这两个世界大国吵归吵，但不学会在激烈博弈中共存，有第二条路吗？愿意也得在磕磕绊绊中合作，不愿意也得朝那个大方向走。毕竟21世纪了，生意、旅游、留学这么多值得干的事，除了少数地缘政治狂，谁愿意这两个核大国互相死怼？