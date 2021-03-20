台湾驻纽约办事处抗议被列为“中国一省”

在最新出炉的“世界快乐报告”中，高居东亚之冠的台湾被报告发表部门依联合国惯例列为中国一省，台湾驻纽约办事处严正抗议，呼吁正视台湾主权尊严。

根据联合新闻网报道，联合国资助的“永续发展解决方案网路”（SDSN）在国际幸福日（3月20日）前夕发表了2021年版“世界快乐报告”（World Happiness Report），台湾在149个国家与地区中排名第24，比去年高一名，蝉联东亚最快乐国家。

但针对报告依往例在台湾后面加注“中国的一省”（Province of China），台湾驻纽约办事处透过推特（Twitter）回复“永续发展解决方案网路”推文：“台湾就是台湾。我们国家在这份报告中的名称错误，令人无法接受。我们的生活品质奠基于蓬勃发展的民主，自由与人权受到维护及保障，跟中国（大陆）不一样。”

留言还写道：“将台湾列在中国底下抹煞台湾人的努力”。

台湾驻纽约办事处也在面簿上发文指，这份报告再次将台湾列为中国台湾，我们对此表达严正抗议。既然是以追求人类快乐及福祉为出发点的报告，更应该正视台湾的主权尊严及2300万人的基本权利。

除“世界快乐报告”外，联合国妇女组织（UNWomen）与国际国会联盟（IPU）近期公布的全球女性参政图表，也将选出女性总统的台湾视为中国一部分。台湾驻纽约办事处上周抗议，呼吁联合国正视台湾为性别平等所做努力与成果。