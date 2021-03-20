特鲁多谴责中国对加拿大公民进行闭门庭审

加拿大总理特鲁多昨天对中国以间谍罪拘留两年多的加拿大公民进行闭门审判做出愤怒回应，称这是“完全不可接受的”。

根据法新社报道，去年6月被指控从事间谍活动的加拿大人商人斯帕弗（Michael Spavor）是被拘留的两名加拿大人之一。

报道指出，斯帕弗昨天在丹东的听证会不到三小时后结束。这显然是为了报复加拿大根据美国的引渡令逮捕华为高管孟晚舟的行为。

特鲁多在新闻发布会上表示:“让我明确一点:他们的任意拘留是完全不可接受的，正如法庭程序缺乏透明度一样。”

另一名被拘留的加拿大人、前外交官康明凯(Michael Kovrig)将于周一在北京受审。

加拿大指责中国对其公民的指控是“捏造的”，这三起案件使渥太华和北京之间的关系降至几十年来的最低点，尽管中国否认孟晚舟被捕与加拿大采取的行动有任何联系。

加拿大使馆官员尝试进入法庭旁听，但没有得到批准。不过，在据信载着斯帕弗的一辆警车驶出法庭时，加拿大外交官对其挥手示意。

斯帕弗的家人呼吁无条件释放他，称他在这些指控中是无辜的，并说他作为商人在加拿大、中国和朝鲜之间“建立建设性关系”。

特鲁多表示，他的政府以及他公开感谢的盟国，将继续向中国施压，要求中国立即释放这两名加拿大人。

“中国需要明白，这不仅仅是两个加拿大人的问题，”他说，“这关乎对法治的尊重，以及与广泛的西方国家的关系，这些西方国家对中国进行的任意拘留和胁迫外交都会有所影响。”

他说，这些国家“对此事感到担忧，不仅是因为这两名加拿大人，还因为它对自己国家公民的潜在影响。”

两名加拿大人的庭审时机正值美中两国在阿拉斯加州安克雷奇举行高层会谈之际。观察人士表示，这并非巧合。

加拿大驻华使馆临时代办倪杰民(Jim Nickel)在丹东法庭外告诉记者，在美国的支持下，加拿大希望让两名加国公民“立即获释”。

在渥太华，特鲁多评论说，“美国人很重视这一事件”，并补充说，美国国务卿布林肯在与中国外长杨洁篪的首次面对面会晤中肯定会提到这两名加拿大人的困境。

美国国务院副发言人贾莉娜·波特（Jalina Porter）称，中国对加拿大人的起诉“令人深感震惊”，并谴责他们“在两年的任意拘留期间缺乏最低程度的保护”。

她还说，美国“与加拿大并肩呼吁释放他们”。

这两名加拿大人于2018年12月被拘留，在对他们的审判期间，华为首席财务官孟晚舟的引渡案也进入了最后阶段。

