香港首现接种“复必泰”疫苗后死亡案例

香港昨天发生第一起接种“复必泰”冠病疫苗后死亡的案例。 当地专家表示，是否与接种疫苗有直接关係，需要交由专家开会检视。死者年纪大，本身有高危因素，自然发病风险都相当高，这类突发事件即使有无接种疫苗都会见到。

根据香港政府新闻网消息，卫生署昨天接获医院管理局呈报一起死亡个案，怀疑涉及接种“复必泰”冠病疫苗后出现的严重异常事件。

根据医管局提供的资料，死者是一名66岁男子，本身患有糖尿病、高血压及高血脂症。他曾于周二（16日）接种复必泰疫苗，在接种后逗留在接种中心观察期间并没有不适纪录。昨天早上被发现在车内晕倒，送医院抢救无效证实死亡。

通报称，卫生署会按既定机制，将个案交由冠病疫苗临床事件评估专家委员会进行因果关係评估，并适时发布评估结果。

港府自2月26日起陆续为港人接种两款疫苗，分别是中国科兴疫苗以及中国复星公司和德国BioNTech合作生产的复必泰疫苗。

香港呼吸系统科专科医生梁子超表示，是否与接种疫苗有直接关系，需要交由专家开会检视，初步根据当局的资料，死者年纪大，本身有高危因素，自然发病风险都相当高，这类突发事件即使有无接种疫苗都会见到。

梁子超认为，近日接连有人接种疫苗后不适，事件必然会影响市民的接种信心，当局要有效处理和澄清，避免出现公众恐慌。

至于应否暂停疫苗接种计划，他指出，目前未发现低风险发病群组的人士，在接种疫苗后出现极罕见异常事故或强烈炎症反应，如果未有实质证据证明异常事故与疫苗接种有关，暂缓疫苗接种是没有科学基础。

梁子超说，疫苗接种并非“仙丹”，成效不会即时显而易见，当局决定应否放宽社交距离措施以及相关的时间性，主要与疫情有关，相信市民接种率并非最首要和直接的考虑。

香港迄今累计已出现七起和接种科兴疫苗后有关的死亡案例，昨天发生的则属复必泰首例。

香港政府疫苗专责工作小组成员、行政会议成员林正财前天（18日）说，理解市民对长者应否接种疫苗可能会犹豫，但现在没有任何一起严重事故或死亡事件证实是与接种疫苗有关，他相信多解说将有助于释除长者疑虑。