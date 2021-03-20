大陆国台办：民进党一面摆出缓和姿态一面否定“九二共识”行不通

中国大陆国台办发言人朱凤莲今天表示，两岸同胞看得很清楚，民进党当局一方面摆出缓和姿态，一方面继续与大陆对抗，是根本行不通的；只有采取实际行动，停止制造敌意、污蔑抹黑，停止任何谋“独”挑衅，回到“九二共识”上来，两岸关系才能和平稳定发展。

根据新华社报道，有记者提到，台湾陆委会主委邱太三前天呼吁大陆“放弃强加台湾的政治框架及对抗举措”，相互尊重、务实对话解决问题。他还称，“九二共识”在台湾已引发争议，在两岸交流中大陆仍继续坚持这样的政治前提，是不公平、不公道的。两岸双方可以有一个所谓“建设性的模糊”来推进交流。朱凤莲针对该言论作出了上述回答。

朱凤莲指出，“九二共识”是两岸有关方面受权商谈达成的，其过程和内容均有明确的文件和文字记录。在“九二共识”基础上，两岸双方开启了协商谈判，开辟了两岸关系和平发展道路。事实证明，“九二共识”由两岸双方确认、具有广泛民意基础，是两岸关系和平发展的“定海神针”。

朱凤莲表示，2016年民进党上台后，单方面否定“九二共识”，拒不承认其核心意涵，刻意在岛内挑起争议，其目的就是企图改变两岸同属一个中国的法理与事实，改变两岸关系和平发展的局面，这是两岸关系陷入紧张动荡的根源。

她补充说，“九二共识”之所以重要，在于其体现了一个中国原则，明确界定了两岸关系的性质，奠定了两岸平等协商的基础。从1992年以后，两岸双方接触交往都是在“九二共识”基础上进行的，充分体现了平等协商的精神，反问何来“不公平、不公道”？如果以所谓“建设性的模糊”否认两岸同属一个中国，那只能证明民进党当局继续打算通过玩弄文字游戏与两面手法，模糊焦点、混淆视听，根本没有改善两岸关系的诚意。

