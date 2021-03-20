傅莹：中美关系似乎进入平台期

中国前副外长、清华大学战略与安全研究中心主任傅莹今天说，中方对最近几年美方的错误做法是不太理解和无法接受的。现在两国关系似乎进入一个平台期。接下来如何发展，关键要看中美能否在同一个国际秩序框架内解决彼此合理关切，实现和平共存。

根据环球网报道，傅莹出席由中国国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的“中国发展高层论坛”专题会“中美关系：风云50年”，发表题为《超越困局以终为始》的讲话时说，在处理两国关系时，要有以终为始（Start with theend in mind）的思考习惯，在大图景内考虑问题，这样才能不被分歧所困，超越分歧聚焦合作。

傅莹回忆说，50年前，中美处在一种敌对关系的状态，两国长期隔绝和对立，彼此完全不了解。即便在这种情况下，两国认识到重要的共同利益，成功超越分歧，实现双边关系“破冰”。

她说，今天，中美分歧再大，与50年前也无法相比。现在两国在经贸、人文交流等领域都有了深厚的合作关系，当年，恐怕最乐观的人也没有预想到，50年后两国关系能发展到如此的广度和深度。中国实现繁荣发展，也得益于与包括美国在内的世界各国的全面交往与合作。

傅莹还说，21世纪的世界已经改换了场景，冠病疫情、气候变化、数字安全以及对人工智能技术应用的治理等等，都是需要全球合作共同面对的风险和挑战。今天的中美关系不仅关乎两国利益，更关乎世界。

她认为，对比当年，如今更多改善中美关系的有利条件。她说，50年前，在彼此差异和分歧巨大的情况下，两国尚能克服重重阻隔，在重大的国际战略问题上实现合作，现在就更没有理由走向冲突和对抗了。

傅莹提及这两天在阿拉斯加安克雷奇进行的中美高层对话，称中美关系经历了一段剧烈下滑的困难阶段，中方对最近几年美方的错误做法是不太理解和无法接受的。现在两国关系似乎进入一个平台期。

她说，未来的中美关系会再度下滑，还是能在平台期稳定下来，恢复正常，进而上升和发展，各位都是非常关注和抱有期待的。关键是中美能否在同一个国际秩序框架内解决彼此合理关切，实现和平共存。中美已经是一种深度相互依存的关系。过去几年的实践也证明，“全面脱钩”不符合双方根本利益。

傅莹还说，两国需要承担起历史责任。双方需要冷静客观地面对和解决分歧。只要能够开始行动，新的局面就会被创造出来。这种合作应该是开放性和真诚、双赢的合作，而不应该试图干涉内政，搞拉帮结派、你输我赢的争斗。

她引述在线参与同一会议的基辛格博士在去年11月创新经济论坛上的讲话说：“除非（中美之间）有某种合作行动的基础，否则世界将滑入一场与一战相当的灾难”。他提出的警示值得我们重视。

