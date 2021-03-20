台男生改名免费吃鲑鱼后捐款做公益　

台湾连锁寿司店推出的谐音梗免费吃鲑鱼活动意外引发“鲑鱼之乱”，活动已在前天结束，一名为吃免费餐改名的大学生决定将省下来的钱回馈社会，捐款献爱心。

据台湾《联合报》报道，台中科技大学护理系大学生周士恩近日将名字改为“周士恩觉得鲑鱼汤豪豪喝”，吃完三摊免费寿司，省下约7000元（新台币，下同，约331新元）餐费，他再自掏腰包3000元，共捐出一万元给老五老基金，帮助独老、盲校学童，以及仁爱之家老人等。

周士恩表示，因寿司店的活动，前往户政事务所改名，但改名的初衷并非占便宜，而是觉得青春、热血、好玩，并且“取之于鲑鱼，用之于社会”，捐款帮助社会，在收据留下“周士恩觉得鲑鱼汤豪豪喝”，让鲑鱼名更有意义。

他还说，捐款金额虽然不高，但希望能一己之力帮助独居长辈温饱，也希望透过自己的拋砖引玉，让社会大众知道有这些默默为社会服务的单位，能有更多人关心独居长辈。

对于外界认为年轻人改名鲑鱼、免费吃寿司却浪费食物，周士恩则说自己与朋友吃三摊餐费约7000元，但每个餐点都认真吃完，他斥责浪费食材，看到有几桌食物被浪费也会心痛，跟朋友用餐时也一直提醒大家吃完再点不要浪费。

连锁寿司店“寿司郎”推出的鲑鱼谐音梗促销在台湾引发“鲑鱼之乱”，全台估计有数百人改名“鲑鱼”先生或小姐，上千人沾光吃免费餐。官方也吁请民众改名要三思，以免算错踏上“不鮭路”，一辈子叫“鮭鱼”。

有学者此前分析指出，年轻人网络次文化点燃了这次的独特社会现象，有人认为，这是业者推出“不诚恳噱头”被民众惩罚，导致损失数十万元“血本无鲑（归）”，但也无形中博取免费宣传，短期受损长线获益。