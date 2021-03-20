西安检验师打疫苗后感染 专家：疫苗保护非100%

中国陕西省西安市第八医院隔离区一名已接种过疫苗的检验师近日确诊冠病，因此被感染一事引起关注。

据《健康时报》报道，中国疾病预防控制中心前流行病学首席科学家曾光对此表示，冠病疫苗保护率并非100%，接种疫苗后是“比较安全而非绝对安全”。中国国产疫苗在国内外已接种了数千万人次，安全性和有效性都得到充分证实，大众不必因这一个例而对国产疫苗产生怀疑。

曾光说，中国国产疫苗“预防重症病例有效率在90%以上，总体保护率在70%以上。”他分析，西安这个病例的出现，“可以让我们对新冠疫苗有更全面的认识”。

在中国国内连续一个月没有本土病例发生的情况下，为何西安发生与职务相关的医务人员感染？曾光对此表示，承担新冠病人治疗的医院，是病毒存在和传播的高风险区域。即使医务人员在接种疫苗后并不能完全排除被感染的可能。这也恰恰说明优先为医务人员接种疫苗的重要性，说明医务人员接种疫苗后的防护只能加强，不能松懈。

曾光指出，“疫苗接种组出现感染者的小概率事件早已被各国疫苗三期临床试验所记录，国产疫苗也不例外。”

曾光表示，他关注疫苗接种后感染的两个问题。一是病人是否为非重症病例，治疗进展如何？二是到目前为止，对周围上千人的核酸检测均为阴性，是否可提示其传染性并不强？这些都有待进一步评估。

此前据西安发布消息，西安市第八医院是省、市两级冠病患者定点收治医院，此次感染的刘某为该院隔离封闭病区检验科一名检验师。自3月4日开始，她一直在医院隔离区工作。陕西省市联合专家组研判，刘某是在隔离封闭病区内意外暴露造成偶发感染。

自3月4日以来和刘某一同在隔离封闭病区工作的33名工作人员，目前核酸检测结果均为阴性，他们均已进行集中医学隔离观察。