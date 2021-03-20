报告指中国失眠年轻化趋势加剧 三成或为假性失眠

阿里健康在世界睡眠日前夕基于天猫医药平台相关数据发布的《睡不着报告》显示，中国失眠现象年轻化加剧，六成以上是90后、00后，更有三成失眠者是放下手机才能睡的“假性失眠”人群。

据中证网报道，中国睡眠研究会数据显示，如今中国有超三亿人存在睡眠障碍，过去一年受冠病疫情的影响，人们居家时间增加，整体入睡时间却延迟了两到三个小时。

阿里健康天猫医药平台数据显示，去年12月至今的短短三个月，搜索“失眠”的人数环比增加了126%。同时，安神助眠、提升睡眠质量等有助于缓解失眠的医药健康类产品销量也大幅增加。去年全年，购买褪黑素一类助眠膳食营养品的用户同比增长四倍。仅在今年前2个月，购买有辅助睡眠作用的酸枣仁的人数已是去年全年的一倍。

另外，对“失眠”一词进行搜索的用户年龄分布中，90后00后已高达60%，失眠年轻化明显加剧。在搜索“失眠”关键词的人群中，有超30%是在凌晨12点后搜索。

有睡眠专家表示，不少年轻人是因为玩手机等原因导致睡眠睡相推迟、生物钟紊乱，从而引发“失眠”，这在医学上属于“假性失眠”的一种。“假性失眠”又称主观性失眠，常见症状还有夸大入睡困难，低估睡眠维持时间等。

对在天猫医药平台上搜索“失眠”关键词的消费者性别进行比较，发现男女失眠比例不分伯仲，但在季节上有所不同，冬季女性失眠者多，春季男性失眠者更多。