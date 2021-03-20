冠病溯源中方专家：外方专家或受政治压力 报告恐偏离共识

世卫组织发言人近日称，冠病病毒溯源国际专家组或将于下周发布此前赴华研究报告。中方专家组一名专家对此回应，他对这一说法颇感意外，因为报告的撰写工作本应由双方专家直接沟通，但中方专家事先并未得到任何消息，世卫组织的行政官员就已对外单方面宣布。他表示，在与外方专家交流中，他能明显感到外方专家面临来自某些方面的政治压力，并担心最终报告会因此偏离双方此前共识。

根据《环球时报》报道，这名要求匿名的专家称，今年1月世卫组织国际专家组赴华开展溯源研究期间，双方合作进展顺利，取得许多积极成果，达成广泛共识，双方专家间也建立了良好的个人和工作关系。因时间原因，双方专家在武汉期间未能完成联合研究报告的撰写，但双方就报告摘要达成了共识，包括联合研究的主要发现、结论和下步工作建议，这些都已在上月9日的联合新闻发布会上对外公布。

该专家表示，按照双方此前商定，双方将基于此前共识继续撰写报告全文。但国际专家组直至本周三（ 17日）才向中方发来报告全文草案的英文版。他说，在与外方专家交流中，能够感受到外方专家面临着来自某些方面的政治压力，因此此次溯源研究报告草案比原计划推迟许久似乎有除科学研究以外的原因。

“我们不清楚到底是哪些方面在施压国际专家组，有可能来自某几个国家。我们担心最终的报告会偏离双方此前的共识。如果出现这样的情况，将是对专家组前期种种努力和科学极大的不尊重，也是对全球溯源研究的破坏”。

这名专家还说，“溯源是科学问题，科学不应也不能被政治干扰。中外科学家都对个别方面将此次溯源政治化的作法很反感。”

中国——世卫组织联合专家组中方组长梁万年周三受访时表示，目前联合专家组中外方专家正在共同起草研究报告完整版，因为涉及内容较多，作为科学家，双方要最大限度力求报告内容完整、严谨和科学，因此这一过程需要一定时间。

他同时称，近来国际上一些政客和媒体出于一己私利，罔顾科学事实，执意将溯源这一科学问题政治化，对联合专家组的科学结论和报告内容进行肆意曲解，这种行为极大妨碍了国际抗疫合作。

中国外交部发言人赵立坚昨天也表示，中方专家于17日才收到世卫组织国际专家组发来的近300页的英文版联合研究报告，目前还没有中文版。世卫方面正组织力量进行翻译。报告是否能在下周及时发布，取决于中外方专家间的讨论。