赵少康退韩国瑜选党主席？江启臣：党内民主尊重大家意愿

针对中广董事长赵少康因“一年条款”不符合资格导致参选国民党主席机率极低，外传高雄前市长韩国瑜因此态度松动。对此，国民党主席江启臣今天回应媒体追问，面露苦笑称，他已经讲过很多次了，会尊重每个人的选择。

综合中时电子报和东森新闻台报道，江启臣今天出席党务行程时候说，国民党有党内民主，尊重大家选择跟意愿，不过，大家最关心的还是把在野党角色做好，监督执政党缺失，做好为民发声、为民服务的根本。

至于党内选举，江启臣说，就依照既有的有民主制度，只希望正面、圆满地举行。他强调，身为党主席，他的工作就是要求党务中立，办好选务。

谈到赵少康昨天痛批中常会缺乏民意代表性，江启臣说，党的改革应该持续，至于中常会的角色，对党来讲，在没有召开大会期间是最高决策单位，所以中常会的存在关乎到党能否持续运行，从组织结构上有其重要性。

江启臣指出，至于该怎么改革，党内也有不同意见与想法，过去这一年在党务改革上，中常会也做出未来选举、组织、结构的调整，或许可以对比去年，大家可以在来看这样的改变是否更贴近民意，把党意与民意做更好结合。

至于台湾前立法院长王金平祝福江启臣连任顺利，是否在争取本土派支持，江启臣说，在国民党内只有中华民国派，党内选举过程，想选的人都必须争取支持，这很正常，不用过度解读任何人的某一句话或某一个动作。

对于网络政治声量显示韩国瑜拔得头筹，江启臣淡然地说，声量起起伏伏，每个议题每天都在变化，不管是民调、声量等数据，大家参考。