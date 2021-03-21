中国打房新招 要求房产中介签限制宣传承诺书

中国“打房”再有新招，上海房地产仲介业者据报已签署承诺书，不得使用“学区房”推介、宣传，不发布价格虚高的房源，不炒作“热度排名”哄抬房价等。

据中新经纬客户端报道，因炒作“学区房”、经营贷入楼市等违规行为时有发生。上海、深圳、杭州等多地房地产仲介行业协会近日相继发声，严禁“炒楼”。

上海市住房保障和房屋管理局微信公号“房可圆”通报，周五（19日）下午，上海市房地产经纪行业协会向全体房地产经纪机构发起“规范房源掛牌和资讯发布的自律倡议”，有14家业者当场签署承诺书，主要内容包括：

一、在线上、线下房源发布信息中，不使用“学区房”进行推介、宣传；在业务经营中，不以“学区房”名义，误导购房者；二、规范介绍教育资源用语，客观介绍周边学校，不出现“升学率”、“对口”、“名额未用”等用语，误导购房者。

三、不挂牌、不发布未经核验的房源，不挂牌、不发布价格虚高的房源；四、在信息发布中，不出现“热度排名”、“ 投资潜力”等用语；在经营活动中，不炒作、不哄抬房价，不扰乱市场。

此外，深圳市房地产仲介协会19日也发布《关于要求全市房地产中介机构自查自纠并严禁参与经营贷的郑重提示》，严禁为消费者在成立企业、经营贷咨询等任何环节提供便利或信息，并警告严重者根据《深圳市房地产中介行业黑名单暨企业风险警示人员名单实施办法》列入行业黑名单。

据杭州市房地产中介行业协会微信号消息，杭州市房地产仲介行业协会上周五（12日）也发布《关于规范房地产中介服务行为的倡议》，号召各房地产中介机构及从业人员、各房源发布网络平台从房源发布行为、市场信息发布行为、市场经营行为等方面对房地产中介服务行为进行规范。

截至3月19日，共计999家单位带头响应，签署了倡议书。

在房源发布行为方面，《倡议》提出七条要求，包括房地产中介机构及从业人员不得鼓动卖家以明显高于市场价格挂牌出售房产，不得以个别高价成交个案引导卖家涨价，不得捏造虚假高价成交案例营造房价上涨等假象。

今年以来，中国多地对房地产交易资金的监管持续升温。据《证券日报》报道，截至目前，北京、上海、广东、深圳以及西安等多地监管层均已发文，要求严肃查处经营贷、消费贷违规流入房地产领域行为。