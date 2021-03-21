美媒：中国因内容审查不严惩罚领英

《纽约时报》周四（18日）引述知情人士透露，中国互联网监管机构本月谴责领英（LinkedIn）高管未能控制该平台的政治内容；作为惩罚，官员们要求领英进行自我评估，并向中国互联网监管机构网信办提交报告。

领英是美国唯一获准在中国营运的社交网络，用户主要是在职人士。领英的中国服务拥有超过5000万会员。

报道引述三位知情人士指出，尽管尚不清楚究竟是什么材料给领英带来了麻烦，但监管机构表示在中国两会期间发现了内容不可接受的帖子。

一位知情人士还说，领英还被迫暂停中国境内新用户注册30天，不过该期限可能会根据政府的判断而改变。

《纽约时报》指出，领英长期以来在中国的存在一直吸引着整个硅谷的兴趣，因为这是进入该国被封锁的互联网——全球最大的网络用户群体的所在地——的潜在途径。这一惩罚凸显了中美两国在互联网应如何运作方面的深刻分歧。

报道称，中国政府多年来因无法控制人们在面簿（Facebook），推特（Twitter）和谷歌（Google）等美国主要服务发布的内容而封锁了这些网站。华盛顿的批评人士说，这种屏障代表了中国不愿遵循广泛的互联网和技术全球规范。

领英本月9日曾发表声明，称其“暂时”停止在中国注册新用户。声明也说：“我们是一个全球平台，有义务尊重适用于我们的法律，包括遵守监管我们中国本地化版本领英的中国政府法规。”

中国本地公司经常受类似的指责，这表明在以日益严格的言论控制为特征的互联网市场中前行是多么困难。在中国互联网上，同意审查并不能保证任何外国公司或本地公司都能顺利运营。

领英在将近七年前宣布要开设中国网站时，吸引了被该国“防火长城”永久屏蔽的美国互联网行业的好奇心。为了确保其存活，领英将股份出售给了中国风险投资合作伙伴，并保证遵守当地法律，包括审查准则。

报道指出，该公司结合了软件算法和人工审查来标记可能冒犯北京的帖子。违反发言规定的用户通常会收到电子邮件，通知他们中国的领英会员无法查看其帖子。

它的早期举措激怒了那些内容被阻止的用户，即使他们是从国外发布的。然而，与同行不同的是，领英仍然在中国存在，并提供了一个令人垂涎的市场准入案例研究。

但这种坚持并不总是会换来成功。领英很难与微信——无处不在的中文聊天和社交媒体服务——竞争，并且仍然是一个相对较小的竞争者。