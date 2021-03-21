电商“寻草记”停运 大量消费者现金无法提出

号称“服务1亿人”的中国电商“寻草记”停止运营，主要负责人在变更法人后远走高飞，众多消费者冲的“订金”统统取不出来。

据《电商报》报道，“寻草记”2019年8月上线，平台的初期目标是：到2025年帮助1亿消费者实现消费自由。这个平台最大的特点，也是最吸引用户的地方，就是“0元购”，即Freebuy，用户在“寻草记”商城买东西，所支付的金额可以申请返还，时间由用户自己决定：如果想自己的钱早点回来就多支付一些订金给平台。

这个平台唯一的要求，就是在它的商城买一件东西时，先要支付给平台差不多100倍的订金，然后平台在一定时间将钱全部退还。比如说，要在“寻草记”商城买一个334元（人民币，下同，68.87新元）的运动椅，需要先付给平台33400元，然后平台最短半个月将33400元全部返，等同于消费者免费拿到了334元的商品。

“寻草记”商城的实控方是新三板挂牌公司，北京九天云竹信息技术股份公司，实力股东有上海证券、东方财富证券、华金证券、联储证券、华信证券、东莞证券、中盛基金、小微互联投资、火烧云投资等，这些机构最不缺的就是钱。而且有消息称，云竹信息目前正在冲击IPO，由此释放出的信息是：公司要上市大把圈钱，不缺消费者这点钱。反倒是用户应该把握住机会，等着平台回报更多。

因此“寻草记”刚一上线，马上获得成千上万的点赞。

早在2020年6月，就已经发生了有人在“寻草记”商城以八折价格拍下五笔话费（涉及900元）充值，卖家逾半月不发货的事。当时该用户找到平台客服，客服直接叫她申请退款重新拍，但当时商品的价格已经比此前的价格贵了。用户再次要求发货时，客服说要等领导，等了半个月，客服说该用户拍的价格不公平，尽管这是平台自己挂的价格，平台还威胁说要走法律途径，退款当然更是无从提起。

但是在当时，很多会员都在群里说，这就是个别事件，并不是平台的普遍现象。而从2021年1月开始，大量提现困难的事件不断发生。

2月1日，很多会员在多方求证后发现：平台已经无法提现了。平台客服解释说，受平台升级影响，提现会延迟到账，请耐心等待几日。两天后，平台爆出内部员工上百万资金无法提现，部分员工去找实控人讨要说法的消息。

部分受害者2月5日前往“寻草记”商城方北京维引力文化传播有限公司北京办公地点，而“寻草记”成都办公地点，已经在短短几天内人去楼空。不仅是消费者，公司员工也深受其害。“寻草记”员工王先生说，“公司员工平均每人大概有10多万元在平台无法提现，加上外部群众大约有近600万元。”也就是说，很多人和他一样，搭进了全部身家。

王先生后来发现，早在今年1月底，公司技术部门就开始了一系列违规操作，大量提现直接导致资金链断裂。更可怕的是，公司的上层领导已经做好了法人变更，说明他们早就想到要跑路了。

随着事态的发展，更多事实浮出水面，有人发现，寻草记商城所在的北京维引力公司已于2020年10月13日被列为被执行人，执行标的16518元；2020年11月13日，该公司前法人陈金玲还被列入限制消费令。种种迹象表明，最不缺钱的“寻草记”就是在借上市公司名义大搞传销。