内业专家：互联网等新力量将推动造车行业变革

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟说，汽车产业当中的市场力量正发生变化。一大批汽车新的力量正在迅速崛起，这些力量大多数不是来自于传统的汽车产业，更多的是来自于跨界。

据新浪财经报道，中国发展高层论坛2021年会将于3月20至22日在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行。张永伟出席“汽车业的新革命”并发言说，汽车新的力量可归为四类：互联网企业大举进入电动汽车产业链，成为造车新势力，现在已经成为名副其实的电动化的引领性的力量。

第二个新力量是来自于信息通信行业，像华为。汽车已经进入到了芯片与软件定义汽车的时代，也进入到了算力决定成败的时代，一大批有硬科技、有强大的创新基因、有强烈的客户导向的信息通信企业将会成为未来汽车产业的一个主导者。这些新力量将来也不排除摇身一变，由汽车的零部件的供应商的角色变成整车公司。

第三个力量是新的制造力量，汽车将会进入到像手机一样的代工时代，一个汽车公司不一定拥有制造能力，这些专业化的制造商会在汽车提高质量、实现高质量发展当中扮演更加重要的角色。

第四个新力量是一大批新的运营商。这些运营商带着创新的商业模式，会极大地丰富汽车产业的产业业态，比如新一代的汽车充电换电服务商、氢能的供应商、汽车数据公司、车联网运营商、区域化甚至是全国性的电池运营公司、平台化的汽车交易公司等等。

张永伟总结称，这一大批新力量的崛起，在三到五年之内甚至是更短的时间会成为推动汽车产业深度变革的一个主导性的力量。