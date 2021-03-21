中美将就便利外交领事机构和人员活动商谈

新华社今天凌晨发表时评指出，中美在刚结束的会谈致力于加强在气候变化领域对话合作，并将建立中美气候变化联合工作组；同时，也将本着对等互惠的精神，就便利彼此外交领事机构和人员活动，以及媒体记者相关问题进行商谈等。

去年2月，美国将五家中国媒体驻美机构列为“外国使团”。中国认为，这是变相大量驱逐中国媒体的记者，并在3月要求美国《纽约时报》、《华尔街日报》等部分美籍记者交还记者证。此外，在美国要求下，中国驻休斯敦总领事馆于7月24日被迫闭馆。中国政府也宣布反制，通知美国关闭其驻成都总领事馆。

这篇题为《对话是正解 共赢是正道》的时评首先表示，这是一次及时、有益的对话，也是一场坦诚、深入、建设性的沟通，加深了相互理解。双方在一些问题上仍存在重要分歧，但都希望继续这种高层战略沟通，开展互利合作，防止误解误判，避免冲突对抗，推动中美关系健康稳定发展。

文章接着指出，中美关系无疑是当今世界最重要的双边关系之一。中国农历新年除夕，中国国家主席习近平同美国总统拜登成功通话，一致同意双方要加强沟通，管控分歧，拓展合作，为今后一段时期中美关系发展指明航向。

“本次安克雷奇对话，正是落实两国元首通话共识的重要举措，中方冒着严寒万里赴约，充分展现出维护中美关系大局的诚意和建设性态度。”

文章随后写道，对话总比对抗好。而在此次对话中，双方围绕各自内外政策、中美关系以及共同关心的重大国际地区问题进行了坦诚、深入、长时间、建设性的沟通，表达了在一些具体领域加强合作或协调的意愿。

比如，双方均致力于加强在气候变化领域对话合作，并将建立中美气候变化联合工作组；将本着对等互惠的精神就便利彼此外交领事机构和人员活动以及媒体记者相关问题进行商谈等。“本次对话再次印证，以相互尊重为基础的沟通和对话，有助双方增信释疑，妥善管控分歧，推动互利合作。”

文章认为，中美关系的本质是互利共赢而不是零和博弈。中美合则两利、斗则俱伤，谁都无法承受冲突对抗的后果。两国应当相互信任而不是猜忌、相互理解而不是指责、相互合作而不是拆台。

文章最后指出，上世纪70年代，富有远见卓识的中美领导人共同推动中美关系破冰，开辟了两个国家和人民走向全面合作的道路。如今，如何让中美关系这艘大船越过湍流、平稳前行，同样需要非凡的视野和胸襟。“坚持‘拉手’而不是‘松手’，坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’，这是历史正确的选择。”

