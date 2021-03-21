林毅夫：2030年中国经济体量或成为全球第一

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，若中国可在接下来的10年中每年实现5%至6%的经济增长，一直到2030年，中国的经济体量将成为全球第一。

中国2020年经济总量首次突破百万亿元人民币，按年平均汇率折算，去中国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。

据中新社报道，也是中国国家发展研究院名誉院长的林毅夫，在中国发展高层论坛上指出，“增长是基础，增长是关键，只有通过经济增长才能够解决中国所有的问题。”

林毅夫表示，尽管在最新公布的“十四五”规划和2035远景目标纲要中，中国政府并未设立一个具体的经济增长目标，但也可从中看到一些隐含或者说潜在的指标。

他也认为，中国具备后发优势，从2020年一直到2035年都可实现高速增长，但并非一定要有9%的增长，因为中国还必须关注其它问题。例如，增长潜力释放、结构性改革，同时中国作出了一些国际承诺，如力争2030年碳达峰、2060年碳中和，中国也必须要处理收入不平等的问题。

林毅夫指出，所有需要解决的问题、实现的承诺都意味着相应的成本，9%的增长潜力就有可能使得中国实现5%或6%的经济增长。

至于未来预期，林毅夫称，若中国在接下来的15年可实现5%至6%的经济增长，到2035年时，中国将实现设立的增长目标，相比2020年人均GDP翻一番，那将是人均23000美元的水平。

