张文宏：疫苗接种不到位或致冠病再次蔓延

中国复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏说，如果冠病疫苗的接种不到位，那么就会导致疾病的再次蔓延。

据第一财经报道，张文宏教授在周六（20日）举办的长三角新经济年会上发表演讲时说，冠病感染后大量的无症状病例使得全球必须要采取极为积极的疫苗接种策略，以遏制冠病病毒的传播。

张文宏援引在《柳叶刀》杂志上发表的武汉的一项冠病抗体研究称，武汉的冠病抗体检测结果显示，有高达6.9%的武汉人口冠病抗体检测呈阳性，也就是曾经感染过冠病，这当中有大量的无症状感染者。张文宏说：“可见冠病病毒的传播和SARS非常不同，而更加类似于流感的传播。在这种情况下，如果疫苗的接种不到位，那么就会导致疾病的再次蔓延。”

他同时强调，冠病病毒和流感病毒的最大不同在于，冠病重症的病死率远超过流感，如果疫苗接种速度不够快，那么当全球开放的时候，那么感染率势必会上升，从而导致病死率的上升。

张文宏还说道，研究疫苗的免疫保护究竟能够持续多久的问题非常重要，但目前仍然没有数据证明。发表在《柳叶刀》上的一项来自丹麦针对冠病再次感染的研究显示，在年轻人当中，初次自然感染冠病后6个月的免疫保护率达到80%。

张文宏认为，这项研究为接种疫苗后产生的免疫保护提供了参考。他对第一财经记者表示：“感染冠病和接种疫苗后的免疫保护并不是终身的，随着时间的推延，特异性免疫保护会随之削减，同时还可能会受到病毒变异的挑战。”

张文宏进一步解释称，一些疫苗的接种能够提供终身保护，比如乙肝疫苗与麻疹疫苗，但是和流感疫苗类似，冠病的免疫保护并不是终身的。“冠病疫苗的最终保护时长仍然需要更多的数据，根据目前的数据还不能说每年都要接种冠病疫苗。”

目前包括Moderna在内的疫苗厂商表示，冠病疫苗可能会成为一个类似于流感疫苗一样的全新的市场，因为病毒的变异会需要新版本的疫苗来提供应对。Moderna已经开始了新版本疫苗的临床试验，并对首位受试者进行了接种。

张文宏说：“疫苗接种后，全球的开放是必然的，一些接种速度比较快的国家，预计今年8月至9月将达到群体免疫。”“一般认为疫苗的接种率加上自然感染率达到70%至80%水平，就实现了群体免疫。”

张文宏还说道，目前以色列的疫苗接种速度最快，已经实现了60%至70%人口的至少单剂疫苗接种。但他强调，尽管疫苗接种后的一个月会建立起较强的免疫，但是这并不意味着就能彻底消灭冠病病毒了。

张文宏说道：“接种疫苗的目的是控制病毒的传播，并最终实现根除疾病的目的，但这并不意味着病毒就会被消灭。以脊髓灰质炎为例，这种病毒的传播速度要远高于冠病，只要全世界还有一例，那么疾病就有继续传播的风险。”