选党主席支持度仅3%？连胜文：像蚊子叮没感觉

国民党中央据报认为连营仅有3%选票实力，思考是否参选党主席的国民党智库副董事长连胜文今天回应，面对党中央刻意地打压或是恶意嘲讽，若这样就自乱阵脚而沉不住气，将来如何领导国民党，“这是非常小的事情，好像被蚊子叮，没有感觉”。

国民党预计7月进行党主席改选，连胜文早前表态认真思考是否选党主席。外传国民党中央认为连营仅有3%选票实力，国民党主席江启臣前天（19日）受访时表示，完全没有这件事情。对于连阵营指出，如果一对一对决绝对会赢，江启臣回应，他都尊重大家。

综合中央社、《联合报》等台媒报道，连胜文今早出席台湾总统府前资政赵守博新书发表会时说，党内选举重点是党员，有的人声量是自己创造，有的是找人做出来的，这对党所发生的影响力是有限的；至于传出党中央评估他的支持度仅3%，连胜文说，这是非常小的事，就像被蚊子叮没有感觉。

连胜文表示，党主席选举是由下往上的，基层党员的意见非常重要，这也是一个打破救世主迷思的机会；谁能够做党主席不是由候选人决定，而是由党员来决定，党员才是决定未来这个党方向最重要的人，必须要了解党员要思考对党未来想法是什么。

至于同是党主席热门人选、前国民党主席朱立伦据报有意跟前高雄市长韩国瑜合作，连胜文指出，只要大家理念相近，做人讲诚信，做事的方法对，每个人都可以合作。大家本来都是同条船上的人，所以任何人都可以合作，他都觉得很好。

连胜文也指出，国民党任何组织都是为了党而存在，不是为了个人的存在，他不认为有什么踩场不踩场的问题，跟国民党有关的组织，任务只有一个就是为国民党、社会服务，不是为个人服务，不属于任何个人。

