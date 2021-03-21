林郑：有信心香港在中央支持下再创高峰

香港特区行政长官林郑月娥20日晚表示，很有信心香港在中央全力支持下会繁荣兴旺、再创高峰。

据中新社报道，林郑月娥于中国发展高层论坛2021年会香港专场发表致辞时作上述表示。香港专场的主题为“香港未来五年的发展”。林郑月娥在论坛上说她对香港未来发展的信心，是建基于全国人民代表大会所作的两项重大决定，即去年6月制定的《香港国安法》，以及为落实“爱国者治港”而于上星期通过的关于改革香港特别行政区选举制度的决定。

林郑月娥表示，这两项由最高国家权力机关作出的重要决定，让香港重回正轨，即全面准确落实“一国两制”，维护国家安全，确保香港繁荣稳定。

她还提及，全国人大于最近举行的会议上通过的十四五规划，展示了中央政府对香港的支持，亦进一步加强了她的信心。她表示，“十四五”规划重申支持香港提升其国际金融中心地位，强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽、国际资产管理中心及风险管理中心的角色；而香港在发展创新及科技的实力，则首次在国家规划中获得肯定。

她阐述了香港作为国际金融中心和创科中心的成就，以及特区政府为进一步推动有关范畴未来发展而推出的众多政策措施，当中不少是得到中央政府的支持。

林郑月娥指出，香港的未来系于与内地经济融合，同时保持在“一国两制”下的独特优势；香港在国家“双循环”发展策略下会积极成为国内大循环的参与者和国际循环的促成者。