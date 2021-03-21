专家：打造城市群应推动城乡要素充分自由流动

中国发展研究基金会副理事长刘世锦表示，打造城市群要使生产要素在城乡间自由充分流动。

据中新社报道，刘世锦在中国发展高层论坛年会上说，城市群建设与中国的高质量发展紧密相关。高质量发展最重要的内在要求是高效率，而这个高效率与聚集直接相关。城市具有聚集效应，而都市圈、城市群相比于其他城市形态具有更高的聚集效应，能够产生更高的生产率。

可以看出，打造城市群就是要实现资源的聚集，这种聚集关键要使土地、人员、资金、技术、数据等生产要素在城乡间自由而充分的流动。充分流动之后才能进行要素组合，最终提高生产率。

刘世锦说：“目前农民的宅基地在集体组织内部可以流转，但真正大量的需求来自外部，包括县城、省城、大城市，甚至还有国外的需求。此外，很多农民工在城市工作多年，但住房、基本公共服务问题一直得不到解决，很多大城市的退休人员想到城郊或者乡镇生活，因为那里的空气更好、房子面积更大，但城里人下乡在某些方面甚至比农民留在城市更难。”他认为，应加快土地制度和城乡人员流动的改革，推动城乡之间生产要素的充分自由流动。

刘世锦指出，目前中国一些地方出现“空城”，城市群建设不能“一厢情愿”。“人员、资本等要素的流动有自己的规律，无法强制规划，打造城市群必须尊重市场的规律。”

刘世锦表示，在城市群建设之前一定要做好规划，尤其是空间的规划，要符合城市发展规律，关注人口的流向。让市场在空间资源分配中起决定性作用，让人口流向决定土地资源、建设资源的分配，决定财政资金等公共资源在区域间的分配。