中美会谈炮火四射 马英九：不必太慌张

针对中美高级别会谈炮火四射，台湾前总统马英九表示，美国和大陆的会谈才刚开始，现在还看不出来情势，将来不论竞争、对抗、合作都会有，要看当时的情势，“我们也不必太慌张”。

为期两天的中美高级别会谈前天（3月19日）落幕，美国国务卿布林肯充满火药味的开场讲话表达关注的多项课题中，就包括了北京对台湾的施压。

北京昨天通过新华社就会谈发出的新闻通稿则重申，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，没有任何妥协退让余地，并敦促美方“停止美台官方往来和军事联系，停止售台武器，不助台拓展所谓‘国际空间’。

综合民视新闻网、《自由时报》等报道，马英九今早出席台湾总统府前资政赵少博新书发表会时指出，现在还看不出来台湾是否沦为美中的棋子。他并强调，美国和大陆的会谈才刚刚开始，将来无论是竞争、对抗、合作都会有，还要看到时候的情势，“我们也不必太慌张”。

同样出席发表会的国民党主席江启臣则说，美中台三边的议题一向以来都复杂多变，过去他就一直强调，两岸关系不只有两岸关系，而是牵扯复杂的国际关系和区域关系，甚至美国跟大陆之间的关系。

江启臣也表示，刚结束的美中会谈看起来有很多火花，讲话很直接，但某种程度上也看到彼此的底线。

江启臣认为，对台湾来讲，就是如何在这过程里面观察大环境的变化，在三边关系中该怎么因应跟自处。他强调，这是蔡英文政府跟台湾国安团队应该审慎思考的。

中美双方并未公布详细的闭门会谈内容，但台湾外交部长吴钊燮前天在立法院答询时说，美国已在会谈前向台湾进行详细的事前简报，并承诺会后尽速向台湾说明会谈内容，展现美台互信和友好关系。