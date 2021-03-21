中国前两月财政收入持续双位数增长

中国1、2月财政收入同比持续双位数增长，其中增值税增幅接近20%。期内土地出让收入同比大增67%，表明随着房地产市场成交量复苏，土地市场热度也出现回温。

据路透社报道，支出方面，中央支出同比减少10.2%，地方支出增加13.6%，体现出中央继续过紧日子、节省资金用于增加对地方转移支付，以落实“六保”的政策意图。具体来看，科技支出同比增幅最大，其它如教育、社保等领域支出亦较高，表明财政支出进一步向推动科技创新和民生等领域倾斜。

中国财政部周四（18日）公布数据显示，今年1、2月累计中国一般公共预算收入41805亿元（下同，人民币，约8620亿新元），同比增长18.7%。其中，中央收入增长18.7%，地方增长18.7%。

1、2月累计中国一般公共预算支出35733亿元，同比增长10.5%。

财政部数据并显示，1、2月中国税收收入37064亿元，同比增长18.9%；非税收入4741亿元，同比增长16.8%。具体到税种来看，增值税、消费税、企业所得税分别增长19.9%、10.1%和13.2%。

支出方面，1、2月同比增幅最高的是科学技术支出769亿元，同比增长27.6%，体现出财政逐步加大对科技创新扶持力度，着力推动高质量发展；教育支出增长16.2%，卫生健康、社会保障和就业支出分别增长13.2%和10.5%，表明支出在进一步向民生领域倾斜。

而政府债务付息支出1125亿元，同比增长17.7%。去年全年债务付息支出为9,829亿元，同比增长16.4%。

财政部数据还显示，1、2月中国政府性基金预算收入12585亿元，同比增长63.7%；支出10,977亿元，同比下降14.8%。

伴随着房地产市场成交回升，土地市场也出现回暖。1、2月国有土地使用权出让收入11236亿元，同比增长67.1%；相关支出10139亿元，同比增长25.9%。去年全年增幅分别为15.9%和1%。

中国一线楼市2月涨势仍猛但恐是强弩之末，房地产投资销售韧性十足。路透社根据中国国家统计局公布数据测算，2月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.3%，为四个月高点，涨势延续65个月；环比上升0.4%，亦高于上月的0.3%，且为半年高位。