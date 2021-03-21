英特尔找杨笠宣传引发“性别对立”骂战 内容被下架

中国脱口秀演员杨笠为英特尔笔记本进行商业宣传一事引发大量争议，不少网友因杨笠此前关于男性的评价言论，站在男性角度对英特尔产品进行抵制。同时，也有一批支持杨笠的网友站在女性角度对其进行声援，同时回击抵制者，双方在微博开启“性别对立”骂战。目前，英特尔已将杨笠的宣传信息下架，但两方网友均对此感到不满，仍在英特尔中国官微留言互骂。

据观察者网报道，英特尔消费类产品官微“英特尔芯品汇”3月18日发布杨笠宣传英特尔笔记本电脑的相关内容，并配上“看金牌投资人杨笠如何为职场电脑平凡”的文案。宣传内容中，杨笠玩起了自己在脱口秀中的梗：“英特尔的眼光太高了，比我挑对象的眼光都高”。

该微博发布后不久，不少网友站在男性角度纷纷表示抵制，认为杨笠作为一个曾经在脱口秀中挑拨“性别对立”还“侮辱男性群体”的人，没资格担任“以男性用户为主”的英特尔产品宣传者。相关言论中，不乏有对杨笠本人的人身攻击，和对女性群体“不懂电子产品”的嘲讽。

事实上，杨笠在两性问题上一直争议不断。去年8月，杨笠在《脱口秀大会》上的一句“男生为什么明明看起来这么普通，但是他却可以那么自信”迅速出圈爆火，同时也开启了这场两性争议的先河。去年12月，杨笠在《脱口秀反跨年》上的一句“男人还有底线？”更是将这场争议进一步扩大，引发大量“性别对立”骂战。

当时，杨笠在舞台上聊到自己因为一句“那么普通却那么自信”而得罪了很多男性时，说道：“你们男的也太难讨好了吧。我说你是个‘垃圾’，你肯定不乐意；但如果我说你是个好人，你也觉得我在侮辱你；现在我说你是个普通人，你也不高兴。那你到底是什么人啊？‘见仁’见智的事情。”

杨笠表示她之前给另一位男演员杨蒙恩讲这个段子时，对方表示“你在挑战男人的底线”。而杨笠听完以后特别震惊：“男人，还有底线呢？”

在这场“杨笠宣传英特尔”的争端中，不少网友就拿上述杨笠曾经言论大作文章，编排起了吐槽英特尔的段子。

随着抵制杨笠浪潮越来越大，一批站在女性角度支持杨笠的网友赶赴“战场”进行声援，同时也展开了对抵制者们的骂战。在这些网友看来，杨笠只是指出部分男性“盲目自信”与“双标”的事实，不存在侮辱的问题，反倒是那些认为“英特尔主要面向男性用户”的人才是在搞性别歧视。

当然，声援者中也不乏有部分言论极端者对男性群体发表侮辱性内容，从而引发更多互骂情况。在双方网友互骂言辞愈发激烈之际，英特尔芯品汇 删除了“杨笠宣传英特尔”的宣传微博。与此同时，英特尔官方淘宝店也撤下了杨笠相关的宣传海报。

然而，英特尔方删博下架的操作并未得到双方网友的认可，甚至有些“两头不讨好”。目前，仍有不少愤怒的网友在英特尔中国 微博评论区发帖互骂。针对此次混战，还有一部分网友认为，无论哪一方都不应该极端化，不应将男女两个群体进行对立。