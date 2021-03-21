中国“失眠大军”带动千亿级人民币市场

数据显示，目前中国有超3亿人存在睡眠障碍，中国成年人失眠发生率高达38.2%。当“失眠大军”成为一个庞大的群体时，“睡眠经济”也随即应运而生、走俏市场。

据中新社报道，《2021运动与睡眠白皮书》显示，目前中国有超3亿人存在睡眠障碍，中国成年人失眠发生率高达38.2%。中国央视报道，中国睡眠产业的市场规模已超千亿元（人民币，下同，约200亿新元），2030年将突破万亿元。

线上助眠产品成交额也连年增长，京东大数据研究院发布的《2019—2020线上睡眠消费报告》显示，卧具床品、改善睡眠类保健品、助眠科技产品等线上成交额呈稳定增长趋势。记者在购物平台上看到，随着市场扩大，助眠仪、助眠香薰、蒸汽眼罩、隔音耳塞、助眠枕头等各类“睡眠神器”层出不穷，且销量不俗。

不少企业也纷纷将目光投向“睡眠经济”，市场不断涌现出各类“睡眠黑科技”。各大助眠APP可播放催眠音效，还能记录鼾声梦话、监测睡眠深度和质量；“晚上好”牛奶、助眠饮料上线，瞄准安神、助眠功效；还有酒店在3月21日世界睡眠日推出主题住宿体验活动，为入住者提供康养助眠汤、“颂钵音疗”助眠瑜伽服务。

而随着睡眠障碍日趋明显“年轻化”，健康管理受到更多年轻人的重视，年轻群体为睡眠“买单”的意愿也更加强烈。上述《2019-2020线上睡眠消费报告》显示，“95后”用户睡眠消费成交额增长最高，他们更多是出于提高工作和生活状态的需求进行睡眠消费。

宁夏宁安医院睡眠医学中心主任李赓介绍：“过去我们接诊的病人以老年人为主，但现在有越来越多年轻人前来治疗失眠。”该睡眠医学中心去年门诊量为13000多人，前来咨询、治疗的患者中有不少年轻面孔。

李赓说：“如果一周超过三次失眠，且状况持续一个月，建议前往正规医院就诊。”助眠产品、药物在购买时应科学对待、保证安全。

李赓指出，“很多患者的睡眠问题其实源于精神、情绪方面的障碍，失眠只是其中的一种症状。”养成良好的睡眠习惯，保持积极的精神状态，才是治疗睡眠问题的“最佳药方”。