中国白酒利润去年占比高达88.47%

纵观中国整个酿酒产业，2020年白酒产业以13.71%的产能，完成69.86%的销售收入，实现88.47%的利润。酿酒产业逐步发展成为以白酒产业为支柱产业的发展现状，而且白酒的发展与其他酒类产业发展的距离逐步拉大。

据新浪财经报道，中国酒业协会理事长宋书玉3月20日在中国酒业创新发展论坛上说，白酒产业发展成为中国酿酒产业的主要的经济支柱产业。2020年啤酒销售收入仅为白酒的25.17%，黄酒销售收入仅为白酒的2.31%，葡萄酒销售收入仅为白酒的1.71%。而且白酒产业在整个酿酒产业中的集中度呈逐年上升趋势。

整个白酒行业，在二十一世纪初（2003至2015）高速发展期，实现了产能六倍的增长。然而，在最近五年，白酒行业产能出现连年下降，从2015年的1316万千升，下降至741万千升。

据中国酒业协会数据，1957年中国饮料酒产量66.94万千升（主要是白酒），到1978年白酒产量已达143万千升，1980年上升到215万千升，到1996年，已达到800万千升。2012年达到1153万千升，2015年达到1316万千升，2018下降到792万千升，2020年继续下降到741万千升。

宋书玉认为，伴随宏观经济的持续调整，酿酒产业的高速增长势头在多种因素的叠加作用下受到抑制，产业发展进入深度调整期，出现了生产规模和企业数量的急速下滑。尽管企业规模和企业数量出现了急速下滑，但是企业利润总额出现高速增长，且2015至2020年，实现利润增长大于销售收入增长的良好发展态势。

然而，白酒行业作为古老的传统行业，如何平衡科技与传统的传承，是白酒行业正在面对的问题之一。

宋书玉说：“未来中国白酒行业的科技发展趋向，要以酒的属性为根本，开启由点到面的酿造生态体系研究、由外到内的酿造体系机理研究、由宏入微的风味物质体系结构与功能解析、由粗到细的白酒固态酿造理论体系研究、从物质到精神的白酒健康理论的研究和从拙到巧的白酒智能制造研究。”

宋书玉说：“当代中国白酒行业发展的三个阶段，都离不开产业需求的推动和技术进步的促进。”中国酒业科技发展趋势可归纳为五个方面：一是生态酿造：自然生态，酿酒微生态体系研究；二是各美其美：基于多风味物质复杂构成美酒个性化研究。三是饮酒健康：多活性物质复杂构成的健康属性，适量、科学的饮酒态度和行为研究。四是科技价值：微生物多样发酵机理；风味，活性复杂体系；蒸馏、贮存机理。五是智慧酿造：微生态复刻，优化技术，酿酒工程学及美酒感官风味学研究。