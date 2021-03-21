休斯敦数百人集会 吁亚裔团结发声对抗仇恨

美国得克萨斯州数百名民众20日聚集在休斯敦市“发现公园”（Discovery Green），高举“阻止亚裔仇恨”等标语，为几天前在佐治亚州亚特兰大地区按摩院发生的致命枪击案的遇害者伸张正义，谴责反亚裔暴行、种族主义和仇外心理，呼吁亚裔团结起来发出声音。

据中新社报道，美国佐治亚州21岁的男子罗伯特·朗（Robert Aaron Long）16日在亚特兰大的三家按摩院枪杀多人，造成八人死亡，其中包括六名亚裔女性。执法人员说，嫌疑人暗示自己的“性瘾”是导致其实施暴力的原因，但许多声音认为，枪击事件至少在一定程度上是由反亚裔情绪引发的。

67岁的一名休斯敦公民吉娜在集会上说：“虽然这起案件的行凶动机还未公布，但六名亚裔女性遇害的事实已经说明了一切，这是对亚裔群体的攻击。”据其透露：“去年疫情期间，我亲眼目睹了一场对中餐厅员工的言语攻击，几名白人女性在餐厅内喊，‘回你们老家！’，这种带有种族主义色彩的言行非常危险”。

吉娜说，“我理解一些亚裔一直保持沉默，没有人愿意面对这些丑陋的事实，但是有的时候我们不得不站出来为自己发声。”

得州斯塔福德市议员谭秋琴告诉记者，许多华人已经意识到，面对这种反亚裔暴行，华裔急需团结起来发出声音。她说，“今天有不少华人参加集会，这是华裔觉醒的开始。”

谭秋琴呼吁更多华裔团结起来，让外界知道“我们不是一群沉默的人”。

得州众议员吴元之在集会中发表演讲时说，“过去，我们的父母保护自己的方法是保持沉默，他们努力工作，不让这些种族主义问题沾惹到自己身上。然而，时代变了，现在种族主义对亚裔群体动手了，我们亚裔需要团结起来，与其他少数族裔一起对其予以还击。”

休斯敦中学生黄熙甯在集会上对记者表示，“这是一个非常重要的时刻，我们需要站出来发声”。她说，我们要“让更多不了解亚裔的人听到我们的声音”，从而在反亚裔问题上“取得实质性的转变”。