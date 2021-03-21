美媒：苏宁深陷财务困境 试图出售国际米兰股份

意大利足球俱乐部国际米兰的主要所有者、中国家喻户晓的电子零售商苏宁，据报因现金紧缺，正试图出售其股份。

《纽约时报》周二（16日）指出，国际米兰目前亏损严重，并引述一位与俱乐部关系紧密的人士说，部分球员已经同意俱乐部推迟支付薪水。

在中国，苏宁的足球理想也在破灭。在赢得中超冠军四个月后，该公司突然将其中国球队解散。一些选择去那里而不是切尔西或利物浦的球星说，他们一直没有收到薪水。

体育营销公司Red Lantern在中国为欧洲顶级足球队服务，其负责人季哲向《纽约时报》说，苏宁的困境反映了“中国整个足球时代的兴衰。当人们谈论中国足球及其在2016年获得的所有关注时，它来的很快，但去的也很快”。

苏宁在2016年以3.06亿美元（下同，4.11亿新元）的价格收购了国际米兰的主要股份。尽管受到中国电子商务革命的打击，网购巨头阿里巴巴却是其主要投资者。

据报道，在当年宣布国际米兰交易的舞台上，苏宁的创始人兼董事长张近东举起香槟杯，谈起了这支著名的意大利球队——自1910年以来共赢得18项冠军，但自2010年以来从未夺冠——将如何在国际舞台上有助于他的品牌并为中国体育事业做出贡献。

《纽约时报》指出，张近东也吹嘘苏宁“资源丰富”，并承诺俱乐部将“吸引全球更多的顶级球星，成为国际米兰再创辉煌的坚强后盾”。

在张近东儿子、现年29岁的张康阳的领导下，俱乐部花费了超过3亿美元签约卢卡库、埃里克森以及因不懈追求进球而获绰号“公牛”的阿根廷前锋劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martínez）等球星。

苏宁还向英格兰超级联赛支付7亿美元购买从2019年开始的中国转播权，震惊了整个行业。

不过，苏宁投资足球的时机很糟糕。中国政府开始担心大型企业集团借贷过多，威胁到中国的金融体系。在与国际米兰达成交易的一年后，中国官方媒体批评苏宁的“非理性”收购。

然后冠病大流行袭来。即使国际米兰在球场上获胜，它也失去了圣西罗体育场——欧洲最大的体育场之一——的门票收入。一些赞助商出于自身的财务压力而退出。该俱乐部去年亏损约1.2亿美元，是欧洲足球俱乐部中报告亏损最大的俱乐部之一。

而在中国，苏宁就被电子商务以及冠病所打击。去年秋天，当它选择不要求中国负债最多的公司恒大地产偿还30亿美元的投资时，麻烦加剧了。苏宁的负担将越来越重。今年，它必须兑现12亿美元的债券。

为此，苏宁开始采取极端措施。去年，它放弃了与英超联赛的转播协议。然后它在2月解散了中国球队江苏苏宁，距离该队战胜恒大控制的球队夺得中超联赛冠军后还不到四个月。报道引述一位知情人士说，球队至少有一名外援已聘请律师来帮助讨回未付的薪水。

在媒体报道前苏宁球员、巴西出生的球星埃德说苏宁没有付钱给他后，在足球界引起了轩然大波。埃德在推特上说，这些评论是未经他本人许可的私下聊天。

报道指出，苏宁为了自救所采取的步骤可能对国际米兰不利。3月1日，该公司将价值23亿美元的股票出售给了中国深圳市政府的下属机构。该协议使中国当局对国际米兰的命运拥有发言权。

国际米兰接下来还要面对更大的财务压力。它必须在明年偿还3.6亿美元的债券。一位与俱乐部关系紧密的知情人士表示，香港的一家小股东狮石资本于2019年收购了国际米兰的31％股权，可以行使一项期权，要求苏宁以高达2.15亿美元的价格购买其股份。

这位知情人士说，国际米兰官员正在寻求融资、新的合作伙伴，或出售这支球队，其估值约为11亿美元。

俱乐部最近在与英国私募股权公司BC Partners进行独家会谈，但据对会谈知情的人士表示，他们未能就价格达成共识。

没有新的资金，国际米兰可能会失去球员。欧洲足球规则规定，如果它不能为离任球员支付薪水或转会费，则会被取消参与顶级比赛的资格。

